© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETDomani si gioca, anzi no. La Benacquista Latina dopo i rinvii del match di domenica scorsa con Pistoia e quello di domenica prossima a Chieti, non scenderà in campo nemmeno nella sfida programmata a Cento, domani alle 18, recupero della seconda d'andata. La gara si sposta per la convocazione della guardia latinense Tcheussi Aristide Mouaha nella nazionale del Camerun, impegnata nelle qualificazioni ai campionati Africani 2021 in un match contro la Guinea Equatoriale, battuta all'andata 90-58. Mouaha viveva a Yaoundé, capitale del Camerun, dove giocava a calcio, ma a 12 anni c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine tra lui e la pallacanestro: «Due miei fratelli giocavano a basket, a 12 anni ero diventato il più alto di tutti - racconta Mouaha - provai anch'io: fu amore a prima vista». Arrivato in Italia nel 2016, a 16 anni, fu inserito nel settore giovanile dell'Hsc Roma e l'anno successivo entrò nella Stella Azzurra Roma, uno dei migliori vivai d'Italia. I quattro anni di campionati giovanili svolti nel nostri Paese consentono di schierarlo come italiano in A2, ma per la nazionale il riferimento resta il paese di nascita. Il terzo rinvio in febbraio, crea un sovraffollamento di date per la Benacquista. L'unico match in questo mese resta il recupero del 24 febbraio, al Palabianchini contro l'Eurobasket Roma. Poi, turno di riposo per il girone dispari, e dal 7 marzo al 3 aprile, otto gare. La Benacquista, penultima a quota 8, dovrà battere quasi tutte le dirette concorrenti per la salvezza: il 7 marzo si parte con Rieti (nona con 12 punti) in casa, poi il 10 a Chieti (nel terzetto delle seste a 14) il 14 in casa della Stella Azzurra, ultima a 4. Poi, tre gare casalinghe e una doppia doppia trasferta.Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA