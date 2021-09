Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

L'INCHIESTA

Hanno scelto di ricorrere in Cassazione Claudio Rainone e Claudio Moscardelli, finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul concorso truccato per 23 posti alla Asl di Latina. Una scelta quasi obbligata quella degli avvocati difensori Leone Zeppieri e Stefano Mancini per il primo e Renato Archidiacono per il secondo - dopo che il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso di entrambi gli indagati confermando la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca, titolare dell'indagine.

I magistrati della Libertà hanno confermato in toto l'impianto accusatorio e le accuse a carico dell'ex segretario provinciale del Partito Democratico e del dirigente della Asl, chiamati a rispondere di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in riferimento alle pressioni esercitate dall'esponente politico per aiutare alcuni candidati a superare l'esame in cambio della promessa di una nomina a direttore amministrativo della Asl.

La decisione del Riesame ha avuto come conseguenza la richiesta da parte della Procura della Repubblica di un processo con giudizio immediato che prenderà il via il 21 ottobre prossimo: in aula sul banco degli imputati ci sarà anche Mario Graziano Esposito, finito anche lui ai domiciliari a maggio insieme a Rainone in qualità di segretario della Commissione esaminatrice della quale il dirigente era invece presidente.

E mentre i legali dell'ex segretario Pd e del dirigente Asl lavorano al ricorso alla Corte di Cassazione in riferimento al provvedimento cautelare del 1 luglio scorso il terzo, Esposito, difeso dall'avvocato Luca Giudetti, attende di essere convocato dal pubblico ministero De Luca al quale, ancora prima che venisse fissata la data di inizio del processo aveva depositato una richiesta per essere ascoltato.

Il Riesame peraltro aveva ridimensionato le accuse a carico del funzionario Asl eliminando la contestazione sulla rivelazione delle domande ai candidati in anticipo rispetto alla prova orale accusa della quale deve invece rispondere Rainone e confermando l'accusa di falso in riferimento al verbale del secondo concorso, quello espletato il 29 dicembre scorso. Esposito, che in sede di interrogatorio di garanzia davanti al gip e al pubblico ministero si era avvalso della facoltà di non rispondere, probabilmente intende chiarire la sua posizione con il magistrato titolare dell'indagine ma per ora non è stata ancora fissata una data.

E. Gan.