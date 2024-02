È precipitato dal viadotto alla guida del camion. È morto così il 53enne di Aprilia Gianfranco Cologgi in un tragico incidente stradale venerdì verso le 18 sulla E45, all'altezza di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. Cologgi, autotrasportatore di professione, era alla guida di un camion che trasportava plastica compattata, materiale destinato in discarica. Mentre procedeva in direzione sud su uno dei tanti viadotti che caratterizzano la E45, il mezzo ha sbandato e ha sfondato le protezioni sul margine della strada. Il camion è rimasto in bilico per qualche secondo prima di volare per quaranta metri nel vuoto e impattare contro un'area rocciosa sottostante. Il tir si è letteralmente sbriciolato nell'urto e per il conducente pontino non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Allertati dagli altri automobilisti e da qualche residente della zona, sul posto sono giunti 118, vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre due ore prima di riuscire a estrarre il 53enne dalle lamiere della motrce. I sanitari non hanno però potuto far altro che constatare il decesso di Gianfranco Cologgi. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando gli uomini della polizia stradale di San Piero in Bagno. Al momento si ipotizza che il 53enne apriliano possa avere avuto in improvviso malore che lo abbia portato a sbandare. Ma, ovviamente, non si esclude neanche un guasto di natura meccanica.