Si terranno oggi pomeriggio - 8 febbraio - i funerali di Yuri Damin, il giovane di 22 anni che nella tarda serata dello scorso 4 febbraio è rimasto vittima di un incidente a Pontinia. Le esequie sono programmate per le quindici nella chiesa di Borgo Hermada a Terracina. Proprio nella città di Monte Giove, infatti, il giovane era residente; era originario di Fondi, ma con la famiglia si era stabilito a Terracina. Per lavoro e per sport però il giovane girava spesso per la provincia di Latina. Yuri Damin era infatti un operaio ma soprattutto un atleta, molto noto nel settore del rugby, sport che aveva amato tantissimo e per il quale aveva giocato in diverse squadre della provincia pontina, tra cui il Rugby Club di Latina. In memoria di Yuri ha avvisato il Rugby Club di Terracina - è stata organizzata una raccolta fondi da donare alla famiglia.

Sarà possibile fare le donazioni sia domani fuori la chiesa che tramite bonifico. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare. Ci vediamo domani (oggi, ndr) per salutarlo tutti insieme. Tutti i dati per effettuare il bonifico sono disponibili sulla pagina facebook della società. Yuri lascia la mamma Monica, il papà Mario e la sorella Julia. Tanti i messaggi di cordoglio. Yuri era un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all interno di un Club lo ricordano da Latina Uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo. Il ventiduenne nella serata di giovedì viaggiava da solo a bordo di una Nissan Juke: stava percorrendo Via di Sant'Isidoro a Pontinia, nella zona industriale della città, quando improvvisamente ha urtato un ponticello e si è ribaltato con l'auto, finendo la sua corsa in un canale a bordo strada. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

