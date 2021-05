20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL GIALLO

Telefonate in entrata e in uscita, video, fotografie, posizione sul Gps. Sono questi i dati principali che saranno estratti dal telefono cellulare dell'uomo trovato morto all'interno di un container carico di cocomeri. L'apparecchio è stato recuperato dei carabinieri e affidato a un perito che dovrà isolare tutte le informazioni utili all'identificazione della vittima e ai contatti avuti prima della partenza da Tunisi.

L'ipotesi più accreditata resta quella della morte per asfissia durante il viaggio verso l'Italia. Il corpo si trovava sotto a uno dei bins in legno (le casse cariche di cocomeri) ed è stato trovato dai magazzinieri che scaricavano il container nello stabilimento del gruppo San Lidano sulla Migliara 47, tra Pontinia e Sezze.

IL CONSOLATO TUNISINO

Del caso si sta occupando il Consolato della Tunisia a Roma che ha incaricato l'avvocato Fabrizio Cannizzo. Il primo obiettivo è ovviamente l'identificazione della vittima, con tutta probabilità di nazionalità tunisina e di circa 30 anni di età, per poi risalire alla famiglia di origine. Le indagini dei carabinieri, nel frattempo, sono concentrate sulla ricostruzione del viaggio costato la vita al giovane straniero. Non si escludono ipotesi, anche se la più probabile resta quella del malore durante il trasferimento. Bisognerà stabilire in che modo l'uomo si è intrufolato nel container, se ha pagato qualcuno al porto di Tunisi, se l'episodio si inserisce in un più ampio business legato ai viaggi della speranza per raggiungere l'Europa.

Intanto l'azienda ortofrutticola San Lidano, totalmente estranea alla vicenda, si è resa disponibile a sostenere le spese per il trasferimento della salma nel Paese di origine. «Questa tragedia - spiegano i titolari - è fonte di un commosso sentimento di pietà e dolore che si intende partecipare alla famiglia dello sfortunato giovane, intendendo assumere anche l'eventuale costo per il rientro della salma nel Paese d'origine, con la sincera speranza che il futuro riservi a costoro opportunità che possano, non compensare, ma in qualche modo alleviare i sensi della gravissima perdita che, in queste ore, hanno subito».

Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA