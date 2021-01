© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYÈ venuto a mancare nella notte all'età di 69 anni Giulio Di Mario, nativo di Cori, fondatore e fino al 2005 dirigente della attuale Top Volley, società pallavolistica che lo stesso Di Mario aveva contribuito a portare dalla Prima divisione fino alla serie A1 e attualmente uno degli animatori delle associazioni Asd Bridge e Aps Burraco che operano al Circolo Cittadino Sante Palumbo.Era il 1972 quando Giulio Di Mario insieme ad un gruppo di amici appassionati di volley fondò la Pallavolo Cori. Di promozione in promozione la squadra scalò le categorie fino ad arrivare alla A2 nel 1996 e nel 1998 diventò Pallavolo Latina con il trasferimento nel capoluogo.Tra i professionisti Di Mario da direttore sportivo fu artefice di tante campagne acquisti rinforzando la squadra fino alla stagione 2000/1 che culminò con la storica promozione in A1 con la guida del coach Roberto Santilli affiancato da Roberto Rondoni, altro dirigente scomparso prematuramente. Nel 2005 le strade si divisero e Giulio Di Mario passò a dedicare le sue energie ad altre sue passioni, il bridge e il burraco.Da qualche tempo lottava contro un male che lo aveva aggredito e che l'altra sera ha avuto il sopravvento. «Sono addolorato per la scomparsa di un caro amico - ha scritto Gigi Goldner, co-fondatore della Top Volley - con lui abbiamo tagliato traguardi importanti della storia della società, dalla nascita fino a tempi più recenti».Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia anche dal mondo pallavolistico come pure del bridge e del burraco. I funerali di Giulio Di Mario saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Marco.Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA