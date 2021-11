Sabato 6 Novembre 2021, 05:03

IL CASO

È accusato di omicidio colposo per non avere «rispettato le linee guida» e con questa accusa il 22 maggio del prossimo anno comparirà di fronte al Tribunale di Cassino. È stato rinviato a giudizio, infatti, l'anestesista della clinica Casa del sole di Formia dove fu operata a giugno del 2019 Maria Chiara Mete, deceduta pochi giorni dopo al Goretti di Latina. La ragazza, originaria di Lamezia Terme, aveva solo 21 anni. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, ha rinviato a giudizio l'anestesista dopo che in un primo momento erano stati prosciolti gli altri 30 - tra medici e infermieri che avevano seguito il caso tra Formia e Latina - iscritti nel registro degli indagati inizialmente.

Lo specialista dovrà rispondere, appunto, dell'accusa di omicidio colposo «per aver cagionato per colpa la morte della 21enne, in particolare perché, nella qualità di anestesista che ha prestato la propria attività professionale durante l'intervento di rinoplastica estetica cui la predetta veniva sottoposta si legge nella richiesta di rinvio a giudizio - non si atteneva alle linee guida prescritte per la rianimazione». In particolare viene contestato che in occasione dell'arresto cardiocircolatorio insorto nel corso dell'intervento chirurgico «somministrava alla paziente in prima battuta atropina ed efedrina in luogo della adrenalina, poi infusa in un momento successivo, e ometteva di effettuare un immediato massaggio cardiaco esterno praticandolo solo in una seconda fase»

Cosa che «determinava un ritardo nel ripristino della attività cardiaca, rilevata solo dopo tre minuti dall'inizio delle manovre rianimatorie, nonché nella perfusione cerebrale, con conseguente aggravamento del danno neurologico». La difesa del medico ha sostenuto, finora, che la ragazza avesse una malformazione cardiaca che le è stata fatale. Il processo inizierà presso il Tribunale di Cassino il 25 maggio 2022. «Chiediamo soltanto di poter sapere la verità dicono i familiari della ragazza - Se qualcuno ha sbagliato, è doveroso che venga fatta giustizia, anche se Mariachiara, purtroppo, nessuno mai ce la riporterà».

Giovanni Del Giaccio

