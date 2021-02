© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEUndici anni fa gli investigatori della squadra mobile erano già andati molti vicini alla verità, ma è con le dichiarazioni dei pentiti Renato Pugliese e Agostino Riccardo che è stato possibile chiudere il cerchio sull'omicidio di Massimiliano Moro e unire tutti i fatti di sangue che seguirono quell'evento, ricostruendo nel dettaglio le dinamiche criminali che insanguinarono la città nel 2010.IL GRUPPO DI FUOCOL'omicidio di Massimiliano Moro era stato pianificato ed eseguito con ogni probabilità da sei persone e al momento, con la riapertura delle indagini da parte della Dda, si sono raccolti elementi di prova sufficienti a muovere precise accuse nei confronti di quattro persone: Andrea Praddissitto, Simone Grenga, Ferdinando Furt e Ferdinando Macù Ciarelli, tutti destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Francesco Patrone e ritenuti responsabili di omicidio in concorso con l'aggravante della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa. La ricostruzione degli investigatori ha messo a fuoco con chiarezza i partecipanti al commando di fuoco e il mandante: del primo facevano parte i tre giovani, Macù, che era il figlio di Carmine, vittima dell'agguato consumato la stessa mattina del 25 gennaio, Simone Grenga, compagno di una nipote di Carmine, e Andrea Praddissitto, che aveva sposato una figlia di Furt, Valentina Ciarelli. L'ordine era partito proprio dal fratello di Carmine, che di fatto aveva assunto la gestione del clan dopo il ferimento del capo ed era quindi il punto di riferimento del clan.Nell'interrogatorio di gennaio 2020 Riccardo Agostino racconta agli inquirenti che all'inizio del 2011 tornò a Latina dopo un periodo di sorveglianza speciale trascorso a Caserta e chiese chi avesse ucciso Moro: «Mi dissero che se l'era venduto Pradissitto. Io mi meravigliai, perché sapevo che Pradissitto era nel gruppo di Moro e faceva estorsioni con Pugliese, Viola, Travali e Grenga». Sempre secondo la ricostruzione dei pentiti, quella sera del 25 gennaio fu Praddissitto a citofonare a Moro: tre squilli al campanello del portone erano il segnale convenzionale per gli amici, solo in quel modo Moro apriva. Ma doveva aver immaginato, dalla presenza di un componente del clan Ciarelli, che qualcosa non andava. A premere il grilletto, mentre Moro si accingeva a preparare il caffè ai suoi ospiti, fu Simone Grenga e a confermarlo sono entrambi i collaboratori di giustizia, che all'epoca avevano raccolto i racconti di alcuni componenti del clan e di altri personaggi della criminalità locale, tra cui Angelo Travali e Cha Cha Di Silvio.L'OBIETTIVO DELLA VENDETTAQuanto ai due Ciarelli coinvolti nel delitto, Macù era il figlio della persona che andava vendicata mentre Furt era il sostituto di Carmine in caso di impedimento o assenza e rappresentava inoltre l'anello di collegamento tra le due famiglie rom avendo sposato la sorella di Armando Lallà Di Silvio. Ferdinando Furt riferisce Pugliese voleva che fosse un figlio di Ciarelli ad uccidere Moro per vendicare Carmine».Laura Pesino