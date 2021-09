Giovedì 16 Settembre 2021, 05:03

LA POLEMICA

I primi tabelloni elettorali sono stati montati. Dopo le polemiche di candidati sindaco come Sergio Sciaudone, Gianluca Bono, Antonio Bottoni, ieri la ditta incaricata dal Comune di Latina ha innalzato le prime strutture ove poter affiggere i manifesti delle liste.

Si tratta dei tabelloni temporanei che vengono montati in occasione di elezioni sui marciapiedi delle strade di maggiore passaggio in città, previsti dalla legge 212/56 e successive modifiche, e che sono messi a disposizione gratuitamente.

La giunta del Comune di Latina aveva individuato i punti di installazione con una delibera approvata già a fine agosto, ma finora non erano stati ancora montati, scatenando le polemiche di alcuni candidati sindaco, critici per il fatto che altri candidati avevano iniziato ad affiggere manifesti a pagamento sui tabelloni della pubblicità stradale (i cosiddetti 6x3). Nelle ultime ore, in particolare, erano stati Sciaudone e Bottoni a recarsi anche in Prefettura per segnalare l'anomalia. Ieri poi era intervenuto anche il Movimento 5 Stelle: il candidato sindaco Gianluca Bono ha parlato di «un gravissimo ritardo che penalizza in modo particolare quei partiti, movimenti e liste che hanno scarse disponibilità economiche, vuoi perché non percepiscono i contributi pubblici, vuoi perché non hanno generosi finanziatori. Il ritardo inaccettabile con cui si stanno installando i tabelloni denota l'incapacità dell'amministrazione uscente di programmare anche le cose di semplice e banale routine». Nella serata di martedì, il Comune aveva risposto ammettendo il ritardo. Ora i primi tabelloni sono stati montati: ieri mattina, in via Botticelli e in piazza Moro, e l'installazione è poi proseguita in diverse zone della città. In questo modo, le liste possono iniziare ad affiggere i propri manifesti elettorali».

Resta però la polemica sugli spazi. Il Comune, con la nota di martedì sera, aveva ribadito che gli spazi assegnati tramite sorteggio sono per le liste. Di diverso avviso Sciaudone, che ribadisce ancora come «gli spazi devono essere anche per i candidati sindaco. Se ogni lista pubblicizza lista e sindaco, chi ha cinque liste pubblicizza 5 volte lista e sindaco; chi ne ha una, pubblicizza una volta sola, con evidente disparità». COMIZI Intanto, la giunta ha ieri stabilito un elenco di siti di proprietà comunale in cui è possibile svolgere i comizi previsti dalla normativa elettorale: si tratta degli spazi esterni dei centri sociali di Via Litoranea a Borgo Grappa (246 mq circa), di piazza Musco a Borgo Bainsizza (113 mq circa), di Borgo Podgora (1.855 mq circa), della Casa di Quartiere ex scuola materna via Milazzo (112 mq circa), della Casa di Quartiere ex cinema Enal Latina Scalo (445 mq circa), della Casa di Quartiere Casa Cantoniera di Borgo Sabotino (427 mq circa). Nonché dei parchi comunali Faustinella a Latina Scalo ( 8.717 mq circa), Vasco de Gama (1.500 mq circa), Cottignoli Petrucci (3.000 mq circa).

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA