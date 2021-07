Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:02

L'INCIDENTE

Nuovo incidente con un monopattino di quelli che è possibile noleggiare nel capoluogo pontino. Il veicolo a due ruote della società Helbiz è finito sotto un'auto: è accaduto ieri a Latina in viale Petrarca intorno alle 11. L'incidente si è verificato all'incrocio tra viale Petrarca e via Tasso, non lontano dall'istituto comprensivo. Il monopattino percorreva viale Petrarca diretto verso via dei Volsci proprio mentre mentre un'auto stava attraversando l'incrocio. L'uomo che era alla guida del monopattino a noleggio non è riuscito ad evitarla e dopo l'impatto è stato sbalzato in terra. «E' sbucato all'improvviso, non l'abbiamo proprio visto» hanno raccontato l'uomo e la donna che erano a bordo della Fiat 500 X. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. L'uomo, ferito a una gamba, è stato medicato sul posto e poi trasportato al Goretti. L'incidente di ieri ripropone il problema della sicurezza dei monopattini nel traffico cittadino. La società di noleggio e il Comune più volte hanno ricordato che il casco è obbligatorio per i minorenni ma è consigliato anche per gli adulti.

