CANOTTAGGIO

È di 11 medaglie, quattro ori, quattro argenti e tre bronzi, il bottino conquistato dall'Italia al Campionato del Mondo Under 23, svoltosi sulle acque della Labe Arena di Racice, nella Repubblica Ceca.

Risultato che ha consentito al nostro Paese di aggiudicarsi il primo posto nel medagliere per nazione seguito da Germania e Gran Bretagna. Molte delle medaglie sono targate Sabaudia in quanto conquistate da atleti appartenenti a gruppi sportivi militari che hanno sede nella città pontina. Risultati ottenuti grazie agli allenamenti sul lago di Paola. Grande soddisfazione nella nota località balneare laziale per l'argento vinto ieri dal sabaudiano Matteo Sartori delle Fiamme Gialle sul quattro di coppia assieme a Niccolò Carucci, SC Gavirate; Leonardo Tedoldi, SC Retica e Pietro Cangialosi, SC Padova superati solo dalla Repubblica Ceca e giunti davanti all' Olanda.

FIGLIO D'ARTE

Matteo ha il dna del campione, è il figlio di Alessio Sartori, olimpionico a Sidney 2000. Purtroppo solo un quarto posto per i ragazzi dell'otto Davide Comini, Fiamme Oro; Alessandro Bonamoneta e il timoniere sanfeliciano Emanuele Capponi, entrambi Fiamme Gialle, assieme ai compagni di squadra Achille Benazzo, RCC Cerea; Federico Marsi e Luca Giurgevich, CC Saturnia; Antonio Zaffiro, RYCC Savoia; Paolo Covini e Giovanni Codato, SC Gavirate.

I RISULTATI

Nella prima giornata di finali, disputata sabato, bellissimo l'oro conquistato dal quattro con maschile Davide Verità e Nunzio Di Colandrea della Marina Militare assieme ad Aniello Sabbatino, RYCC Savoia ed Andrea Carando, RCC Cerea e Filippo Wiesenfeld, CC Saturnia, al timone. Una gara perfetta la loro che ha consentito di relegare l'Irlanda al secondo posto e gli Stati Uniti al terzo. In ambito femminile bronzo per il quattro con under 23 femminile con a bordo Laura Meriano dei Carabinieri che è salita sul terzo gradino del podio assieme a Clara Massaria, SC Arno; Khadija Alajdi El Idrissi e Veronica Bumbaca, CUS Torino e Camilla Infante, RYCC Savoia, al timone, piazzandosi dietro alla Romania e alla Germania. Un ottimo risultato che fa ben sperare anche per gli anni futuri dato che si tratta di atleti molto giovani che hanno una lunga carriera remiera davanti. Il Mondiale Under 23 ora è archiviato e i riflettori saranno puntati sulla nazionale maggiore, in partenza per il Giappone. L'attenzione è ora rivolta alle regate olimpiche di Tokyo che si svolgeranno, dal 23 al 30 luglio, sulle acque del Sea Forest Waterway.

Ebe Pierini

