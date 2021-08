Martedì 17 Agosto 2021, 05:00

ATLETICA

Un viaggio all'Equatore, ai 1800 metri d'altitudine di Nairobi. Ispirati dalle imprese olimpiche, gli azzurrini puntano in alto ai campionati mondiali under 20 allo stadio Kasarani, nella capitale keniota. Tra i 43 atleti convocati dal vice direttore tecnico per il settore giovanile Antonio Tonino Andreozzi da tenere d'occhio lo sprinter setino Angelo Ulisse, fresco protagonista a luglio agli Europei di categoria di Tallinn con il bronzo nella 4x100. Domani alle 11.20 (ora italiana) il debutto nelle batterie dei 100 metri, dove andrà a caccia di un posto nella semifinale in programma nel pomeriggio, con il sogno della finale di scena giovedì. Una vigilia tranquilla per il 18enne velocista delle Fiamme Gialle Simoni che si allena a Castelporziano, base operativa del gruppo gialloverde. «Nei 100 sarà un'autentica battaglia - commenta l'allievo seguito dall'ex quattrocentista della Nazionale Claudio Licciardello Punto semplicemente a dare il massimo e giocarmi le mie chance con il resto del mondo. Sinceramente non ho letto i nomi dei miei avversari, guardo soltanto a me stesso. Fisicamente e mentalmente sto benissimo, abbiamo lavorato a fondo nel post Europeo e mi sento pronto». La novità è l'assenza di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Australia, Cina e Norvegia, che hanno scelto di non partecipare alla rassegna iridata, ma l'asticella tecnica si mantiene comunque alta. Nella staffetta, invece, il quartetto formato dal pontino Angelo Ulisse, dal varesino Filippo Cappelletti, dal veneziano Federico Guglielmi e dal siciliano Matteo Melluzzo (capolista continentale stagionale e bronzo in carica sui 100 in Estonia) può aspirare al podio con il mirino puntato sul record italiano di 3950. Le batterie fissate il 21 e l'eventuale finale domenica 22.

Andrea Gionti

