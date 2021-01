© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTAIl Centro sportivo remiero della Marina Militare, con la sua torre d'arrivo rimessa a nuovo, avrebbe dovuto ospitare la prima prova di Coppa del Mondo poi cancellata a causa della pandemia. Quest'anno l'importante competizione è in agenda per giugno. Il capitano di fregata Sergio Lamanna traccia un bilancio dell'anno passato e guarda al futuro.Comandante ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile. Nonostante questo che traguardi sono stati raggiunti?«Siamo stati posti di fronte ad una nuova sfida che ci ha costretto a rimodulare assetti logistici, sanitari, tecnici ed operativi. Ciò nonostante tutti e quattro i canottieri della Marina Militare impegnati nell'unico evento internazionale che si è svolto, il Campionato Europeo, sono saliti sul podio: Giovanni Abagnale, argento nel 4 senza, Catello Amarante, Antonio Vicino e Gabriel Soares, oro del 4 di coppia pesi leggeri. Anche nel settore canoa i 6 atleti partecipanti ai campionati italiani hanno tutti raggiunto i gradini più alti del podio: il sottocapo Cristina Petracca, 3 volte campionessa italiana nelle specialità K1 500, K2 1000, K2 5000 e 2 volte vice campionessa Italiana nel K1 200 e nel K2 200. Inoltre la disponibilità offerta alla nazionale per una pronta ripresa degli allenamenti presso il Centro Remiero della Marina ha consentito il rapido riavvio della preparazione per l'intera squadra olimpica. Nel 2020 abbiano inoltre ospitato il meeting nazionale allievi e cadetti che ha visto la presenza di circa 500 partecipanti nel week end del 18-20 settembre».A giugno è in programma l'appuntamento con la Coppa del Mondo di canottaggio. È ottimista?«Non conosco pessimisti che abbiano realizzato grandi progetti, l'ottimismo è d'obbligo. Ad oggi tutto lascia ben sperare che l'evento possa essere regolarmente disputato. Resta ovviamente un importante interrogativo sulla possibilità di ospitare il pubblico»La Marina avrà un ruolo importante nell'organizzazione della Coppa del Mondo. A che punto siamo?«L'emergenza in atto impone tempistiche di gran lunga superiori rispetto alla condizione di normalità vissuta lo scorso anno, tuttavia il tempo a disposizione appare adeguato a realizzare ciò che è stato interrotto bruscamente nel 2020 a circa due mesi dall'evento. L'importante novità di questa edizione sarà la presenza anche delle squadre paralimpiche nazionali. Gli ulteriori interventi sulle strutture della Marina, vedranno il loro completamento nel corso dei primi mesi del 2021».Le Olimpiadi sono slittate di un anno. Come ci arriveremo?«La mente, i polmoni ed i muscoli degli atleti sono stati programmati, mi si passi il termine, nel 2016 affinché raggiungessero il loro culmine di performance nell'estate del 2020. Lo slittamento di un anno sicuramente ha rimesso in moto un meccanismo progettuale complesso. È limitativo parlare di Olimpiadi 2021 laddove, di fatto, si è dovuta avviare, in sovrapposizione, anche la preparazione per le olimpiadi del 2024 con l'innesto di una nuova generazione di atleti che dovranno allenarsi anche per un obbiettivo più lontano nel tempo».Quanto il covid ha rivoluzionato lo sport e ha condizionato le vostre attività?«Non abbiamo riscontrato particolari difficoltà nel comparto agonistico di vertice che è riuscito rapidamente a riorganizzarsi. Purtroppo le maggiori difficoltà sono da registrarsi nel comparto dell'attività giovanile. Quelli che lo vivevano prevalentemente come occasione di svago e socializzazione tendono ad abbandonare l'attività, mentre coloro che sono in età per essere avviati allo sport di base non provano interesse ad avvicinarsi ad un'esperienza che dovranno svolgere in forma individuale. Ogni alternativa alla socializzazione sportiva, incluse video sedute di allenamento purtroppo, ad oggi, non è risultata sufficiente ad evitare una parziale rinuncia dei giovani al cimento nelle attività sportive».Ebe Pierini© RIPRODUZIONE RISERVATA