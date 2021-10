Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

PADEL

Mancava soltanto la ciliegina sulla torta per completare un'annata altisonante. A tre settimane dalla 15esima edizione dei Mondiali di Padel a Doha (15-20 novembre) il ct sudamericano Marcela Ferrari ha annunciato i nomi delle ragazze che difenderanno i colori azzurri. Tra le otto selezionate due arrivano da Latina: Emily Stellato ed Erika Zanchetta.

«E' una emozione unica far parte di una competizione cosi prestigiosa sorride la Stellato, 39enne del Circolo Canottieri Aniene, club plurititolato con sette scudetti di fila e che ha piazzato ben quattro atlete all'interno del team Non vediamo l'ora di partire e sono pienamente convinta che terremo alto l'onore dell'Italia». Una stagione che corre veloce per il tandem pontino, reduce dalla quinta tappa del circuito Slam sui campi del K Sport Academy di Triggiano, nel Barese. La Zanchetta, classe '89, ha giocato in coppia con la bresciana Martina Parmigiani uscendo nei quarti con un duplice 2-6 per mano della comasca Giulia Sussarello (che in carriera si è laureata per ben sette volte campionessa nazionale con la maglia anienina) e dell'ex Fed Cup Roberta Vinci. Queste ultime hanno poi battuto in semifinale per 6-1, 6-3 proprio la Stellato e la romana Carolina Orsi.

«Rappresentare il tricolore è una sensazione unica. Non nascondiamo le nostre ambizioni, ci sono compagini molto titolate, ma la nostra squadra è in grado di lottare per il podio», afferma la Zanchetta, maestra all'Aprilia Padel Club, inaugurato lo scorso 17 ottobre. Emily, un passato importante nel mondo del tennis dove vinse da singolarista due tornei Itf (in doppio primeggiò nel 2004 a Palermo insieme ad Antonella Serra Zanetti), si allena e insegna al Tc Lombardo di Milano con il ct della Nazionale maschile, l'argentino Gustavo Spector. Il palmares del duo made in Latina si è impreziosito nel 2021 grazie alla medaglia di bronzo conquistata agli Europei di Marbella.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA