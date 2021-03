12 Marzo 2021

Nella settimana della 36esima America's Cup nel golfo di Hauraki tra Luna Rossa e i defender di Team New Zealand, la temperatura è altissima anche a Gaeta, location d'eccezione per la Liberty Bitcoin Youth Foiling Gold Cup, la tappa inaugurale di Coppa del Mondo del neonato circuito U25 della classe Persico 69F. I monoscafi volanti fast foiling hanno chiuso ieri la penultima giornata di regate delle finali con Young Azzurra - l'ambizioso progetto dello Yacht Club Costa Smeralda - tra le protagoniste annunciate. La parola chiave è stata la costanza. Con cinque secondi posti e un terzo ha scalato la classifica piazzandosi in seconda posizione overall davanti per 5.5 punti al Team Agiplast da Hong Kong e dietro il team degli olandesi Dutch Sail, due scafi che avevano preceduto l'equipaggio italiano nelle fasi di qualificazione. A dispetto delle previsioni della vigilia, le acque di Gaeta hanno offerto condizioni meteo ideali con un vento da ovest che ha variato tra i 10 e i 15 nodi. I sei team iscritti all'evento (fuori dai giochi per le medaglie i norvegesi di Xela Racing e gli spagnoli di Youth Bravo España) hanno disputato sei prove, il massimo previsto. Performance di spessore per il team seguito dal coach veneto Enrico Zennaro, che a bordo vanta ragazzi di puro talento. Dallo skipper toscano Ettore Botticini (4 titoli mondiali e 4 a livello nazionale) alle due randiste, la romana Erica Ratti (2 titoli italiani, uno in 420 U16 e l'altro al Cico del 2017 al timone del catamarano misto Nacra 17) e la triestina Francesca Bergamo (un palmarès con 2 titoli europei e 4 italiani nelle classi Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial). Chi conosce perfettamente il campo di gara è il figlio d'arte Federico Colaninno, 21enne flight controller, due volte campione italiano assoluto e iridato U19 nella Finn, classe in cui punta a staccare il pass olimpico. «I favoriti restano gli olandesi del Ducht Sail, che in condizioni di vento medio/forte sono competitivi, ma con le condizioni più leggere l'equilibrio regna - sottolinea l'enfant prodige pontino, vice campione europeo Match Race nel 2018 Ci sono nomi di spicco: basti pensare che tra gli americani figurano il timoniere Riley Gibbs e la randista Anna Weis, che difenderanno il loro paese ai Giochi di Tokyo nella classe Nacra 17».

Oggi giornata conclusiva in cui si potranno completare ulteriori sei prove e all'ultima regata sarà assegnato punteggio doppio. Impeccabile l'ospitalità della Base Nautica Flavio Gioia di Luca Simeone e dello Yacht Club Gaeta del presidente Vincenzo Addessi (skipper storico di Fra Diavolo), padroni di casa della manifestazione internazionale. Una iniziativa nata in sostituzione della Youth America's Cup, prevista ad Auckland, che proseguirà il suo percorso con le tappe di Limone sul Garda (13-26 agosto) e di Hong Kong (gennaio 2022).

