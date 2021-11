Giovedì 4 Novembre 2021, 05:03

Si inaugura questa sera alle 20:30 il nuovo cineforum Incontra Cinema: Mondi a confronto presso il Centro Servizi One Stop Shop, in Via Don Morosini a Latina gestito dalla Cooperativa Astrolabio e dal Comune di Latina, nell'ambito del progetto LGNet, che vede coinvolta una rete di 19 Comuni italiani per affrontare concretamente il difficile tema dell'inclusione utilizzando le risorse del Fondo Europeo Fami. Il centro servizi One-Stop-Shop, intitolato a Wangari Maathai, è rivolto a tutte le persone con fragilità sociali, compresi gli immigrati extracomunitari in emergenza socio-abitativa. Le iniziative che si svolgono nell'ambito di LGNet, sono rivolte principalmente agli ultimi, in diversi ambiti e quartieri della città come Villaggio Trieste, Nicolosi e Viale Nervi, soprattutto nel periodo in cui l'emergenza Covid ha ampliato il disagio in ampi strati della popolazione. Il progetto Incontra cinema: mondi a confronto ha l'obiettivo primario di avvicinare i giovani al cinema come forma di espressione artistica, interculturale e inclusiva e i film scelti nel sono la prova. Il primo film che apre la rassegna è infatti Approdo Italia del regista Cristian Bonatesta. E' uno dei primi documentari sui clandestini che cercano una nuova vita in Italia, sbarcando in Sicilia. Racconta la storia di un prete ed un ragazzo volontario che hanno creato una rete di ospitalità ed assistenza per gli immigrati clandestini, si preoccupano dei loro documenti ma, soprattutto, restituiscono loro la dignità di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno. Il cineforum continuerà, giovedì, 25 novembre con 18 anni, Ius Soli, il diritto di essere italiani di Fred Kuwornu, giovedì 2 dicembre con Lospite inatteso di Tom Mc Carthy, poi ancora giovedì 10 dicembre, con Non sposate le mie figlie di Philippe De Chauveron e si chiuderà il 13 gennaio 2022, con Yalla, Yalla, diretto da Josef Fares. L'ingresso è gratuito ed è necessaria l'esibizione del green pass.

