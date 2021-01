© RIPRODUZIONE RISERVATA

MINTURNOWeekend impegnato per i carabinieri, che hanno portato a termine tre interventi in diversi ambiti. A Scauri, gli uomini dell'Arma hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino nei confronti di un 48enne residente a Minturno. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia sporta il 30 dicembre dall'ex convivente, una 42enne di Minturno, per aver subito atti persecutori consistenti in molestie e minacce. La donna era giunta ad un livello di esasperazione da richiede l'aiuto dei carabinieri. Ora l'uomo non potrà avvicinarsi all'ex convivente. Un altro intervento dei militari diretti dal Capitano Michele Pascale ha riguardato il furto di gas. Al termine di un'attività di indagine, su denuncia presentata dall'Italgas, hanno denunciato per furto aggravato, un 61enne per aver manomesso i sigilli di chiusura posti per morosità del contatore asservito alla propria abitazione.L'ultimo intervento dei carabinieri ha riguardato reati in materia edilizia. È stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 44enne del posto, per violazione di sigilli. L'uomo è stato sorpreso per ultimato le opere edili della propria abitazione senza alcuna autorizzazione e in violazione dei sigilli posti il 12 giugno 2009 e terminati il 21 gennaio 2021 all'atto della notifica del dissequestro eseguita in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina emessa per intervenuta prescrizione.Giu.Ma.© RIPRODUZIONE RISERVATA