7 Marzo 2021

IL PIANO

Da viale Italia a viale Le Corbusier, dai quartieri Q4-Q5 a via del Lido, dalle autolinee nuove all'ospedale e al tribunale. Sono queste le progettazioni che il Comune di Latina ha in mente per le future piste ciclabili, legate a un concetto di mobilità sostenibile, una bike line dedicata agli amenti dei pedali e degli spostamenti dolci.

LE LINEE

Le progettazioni sono in corso e la delibera di giunta per il varo di queste è prossima all'approvazione: grazie al via libera alle progettazioni definitive o esecutive, si potranno sbloccare i fondi per gare e lavori. Se quella tra la stazione delle autolinee nuove e il tribunale-ospedale, passando per il centro cittadino, è legata alla rimodulazione del finanziamento di Moovida, le altre sono legate a fondi derivanti da altre origini, come il ministero delle Infrastrutture e trasporti, che concede una prima tranche di 190mila euro.

LA DELIBERA

Ma andiamo per ordine. Le linee sono state dettate con una delibera di giunta relativa alla micromobilità, approvata alcuni mesi fa. Allegata c'è una tavola, che precisa i percorsi: una partirà in viale Italia e collegherà via Amaseno e parte del quartiere del centro direzionale correrà poi su via Bachelet per arrivare fino alle spalle del liceo scientifico Grassi. Da qui, si innesterà poi su quella di via del Lido, Un altro tratto collegherà tutto viale Le Corbusier.

QUARTIERI NUOVI

Un ultimo percorso correrà infine dai quartieri Nuova Latina e Nascosa fino a via del Lido. La relazione di progetto le ha chiamate bike line e copriranno diverse decine di chilometri: se quella dalle autolinee all'ospedale sono 2,3 chilometri, il collegamento dell'anello ciclabile del centro con la zona università sono altri 800 metri, quello con il quartiere isonzo sono 1,2 chilometri, un altro chilometro per collegare l'anello con la via del Lido. Sono previsti anche diversi nodi di scambio, per lasciare l'auto e prendere mezzi alternativi.

