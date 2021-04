7 Aprile 2021

BASKET

Parte oggi sul parquet della Lux Chieti (ore 19, porte chiuse) la missione quasi impossibile della Benacquista Latina alla caccia della salvezza immediata nell'A2 del basket maschile. I pontini saranno comunque artefici del proprio destino, ma nei tre recuperi in cartello da oggi fino al 18 aprile non dovranno fare passi falsi e centrare tre vittorie su tre, per giunta vincendo l'ultima sfida guardando anche alla differenza canestri.

LA SITUAZIONE

La situazione di classifica dei due gironi è ancora estremamente fluida perché, nonostante la regular season si sia conclusa il 28 marzo, molte gare sono state rinviate per Covid e per l'attività delle Nazionali: nel girone Verde si devono recuperare 11 gare, in quello Rosso, dove gioca la Benacquista, ne mancano 15. Latina attualmente occupa il decimo posto a quota 14, ma per conquistare la certezza della salvezza matematica fin dalla prima fase, senza ricorrere ai play-out, serve salire un altro gradino. Al nono posto attualmente ci sono, con 18 punti, proprio Chieti con Pistoia. I teatini, però, devono recuperare ben 5 gare e quindi saranno difficilmente agganciabili, mentre a Pistoia di partite ne restano due, la seconda proprio in casa della Benacquista il 18 aprile. Facendo l'en-plein e battendo Pistoia con 12 punti di scarto, Latina sarebbe aritmeticamente salva, ma in ogni altro scenario nella seconda fase dovrebbe giocare per evitare i play-out. Il cammino è arduo perché i nerazzurri, che finora hanno vinto 7 gare sulle 21 disputate, dovrebbero passare dal 33% di successi conquistati in 4 mesi di ostilità al 100% in tre match: facile a dirsi, meno a farsi.

NUOVO ASSETTO

Il coach Franco Gramenzi non fa progetti a lungo termine: «Nelle ultime cinque partite abbiamo inserito prima Fall e poi Trotter - sottolinea il tecnico dei pontini - il nostro assetto ne ha giovato. Adesso abbiamo recuperato Passera e anche Benetti è pronto al rientro: penseremo come sempre a un'avversaria per volta, senza far tabelle». Le tre vittorie incassate con Ferrara, Ravenna e Rieti e la bella gara giocata sul parquet della capolista Forlì, persa (68-62) anche a causa di un contestato fischio arbitrale, hanno dato fiducia al team: «Ci attende un'altra partita di particolare importanza su un campo difficile - sottolinea il pivot Abdel Fall, inserito nel quintetto da 5 gare - Chieti ha dimostrato, nonostante lo stop di cinque settimane dovuto proprio al Covid, d'essere una squadra competitiva andando a vincere in casa dell'Eurobasket. Noi però non ci faremo condizionare: dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, giocando sempre al meglio delle nostre possibilità, perché ogni gara è decisiva per il futuro della stagione».

TRE FINALI

Il concetto è ormai trito, ma la sostanza non cambia. In questa situazione dove Latina si trova con le spalle al muro a causa di una prima fase di stagione altalenante, serve soprattutto grinta e convinzione nei propri mezzi per affrontare ogni partita come se fosse senza un domani: «Dobbiamo giocare puntando sempre alla vittoria - conferma Fall - Incontreremo tre avversarie tutte a caccia di punti, quindi saranno sfide dove le motivazioni conteranno tanto quanto l'assetto tecnico. Chieti ha dimostrato una buona crescita nel corso del campionato, con exploit importanti, ma per noi ogni incontro deve essere giocato come fosse una finale. Io sono uno degli ultimi arrivati, ma ho trovato compagni formidabili».

Stefano Urgera

