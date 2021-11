Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Controlli serrati nei luoghi della movida e sulle principali arterie della provincia: solo nella serata di venerdì sono stati controllate più di 100 persone e 80 veicoli, tra cui una trentina di minicar le piccole auto guidate dai minorenni e sono state diverse le sanzioni elevate. Ad eseguire i controlli, tra cui anche molti alcoltest, i poliziotti della squadra Volante della Questura, insieme ai colleghi della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine Lazio. Tre dei veicoli fermati erano senza copertura assicurativa e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre per un motorino è scattato il sequestro penale perché di sospetta provenienza furtiva.

Sono scattate le multe anche per chi viaggiava senza cintura allacciata. Altre verifiche sono state effettuate anche rispetto al covid: il titolare di un locale del centro storico di Latina è stato multato perché c'era una festa in corso con musica ad alto volume e con ben poco distanziamento tra i presenti. I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda la situazione della viabilità dentro e fuori la città, sia per il rispetto delle norme di contenimento del Covid 19.

SULLE STRADE

In tema di sicurezza stradale e di controlli sulle grandi arterie pontine, invece, la polizia stradale ha sorpreso un automobilista a 155 chilometri orari sulla Pontina, la sorvegliata speciale delle strade che attraversano la provincia: oltre al ritiro della patente di guida e alla detrazione di 10 punti, l'indisciplinato guidatore dovrà pagare una maxi contravvenzione di 847 euro. «L'eccesso di velocità continua a rappresentare spiega la Polstrada in una nota - una delle principali cause della incidentalità sulle strade italiane ed europee: nel 2020 le vittime di sinistri nei Paesi Ue sono state circa 16.000. La Stradale di Latina da tempo sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un'azione di prevenzione, sia di repressione».

LE VITTIME

Ed oggi che è la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada il tema è particolarmente sentito: questa ricorrenza ogni anno vuole ricordare chi ha perso la vita sulla strada e vuole essere sia un momento di riflessione sulla sicurezza e di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse tragicamente. «La sicurezza stradale spiega anche la questura di Latina con una nota - è una delle maggiori criticità che i Paesi Europei devono affrontare, e l'impegno di tutti è quello di azzerare il numero delle vittime della strada entro il 2050, nonché nel 2030 di ridurre del 50% il numero sia delle vittime che dei feriti gravi. Il raggiungimento di questi obiettivi non può e non deve essere utopico, non solo perché ce lo chiede l'Europa, ma soprattutto per dare dignità a quelle tante famiglie che piangono i loro congiunti, vittime di condotte di guida imprudenti».

I DATI

Negli ultimi giorni nel territorio pontino ci sono stati diversi incicidenti, l'ultimo venerdì quando ha perso la vita una donna di 87 anni e tre persone sono rimaste ferite. Ma sulle strade ci sono numerosi sinistri, a ritmo quotidiano, dal capoluogo al sud della provincia, da Aprilia a Terracina e sui Lepini.

I CONTROLLI

Per questo sono state 397mila le pattuglie schierate sul territorio italiano dall'inizio dell'anno: più di un milione e mezzo le infrazioni contestate; 21.255 le patenti di guida ritirate e quasi due milioni e mezzo i punti decurtati. «Gli incidenti stradali sono causati nella maggior parte dei casi dai comportamenti sbagliati dei conducenti e dal mancato rispetto del codice della strada. È una questione di responsabilità individuale poiché i controlli di polizia, da soli, non potranno mai essere sufficienti se, contemporaneamente, chi si mette alla guida non mostra attenzione, con la propria condotta, al rispetto della vita propria ed altrui» conclude la nota.

