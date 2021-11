Giovedì 4 Novembre 2021, 05:03

GLI EVENTI

Il centenario del Milite Ignoto La Giornata dell'Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate coincidono quest'anno anche con la sentita ricorrenza del centenario del Milite Ignoto. Gli eventi saranno celebrati a Latina e in tutta la provincia con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza. Nel capoluogo pontino, questa mattina, alle 10 Santa Messa presso la Cattedrale di San Marco. Seguirà, alle 11, corteo fino al Parco Falcone e Borsellino, per la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Previsto intrattenimento da parte della banda dell'artiglieria controaerei. Dalle 9 alle 17, in piazza del Popolo mostra statica di mezzi militari. Le sezioni locali di 12 associazioni combattentistiche e d'arma hanno organizzato inoltre la visita alla Casa del Combattente dalle 10 alle 13; alle 17.30, presso il circolo cittadino presentazione del libro Mia indimenticabile Consorte di Massimo Porcelli e, alle 19 presso la cattedrale di San Marco concerto del Coro A.N.A. Latina diretto dal maestro Roberto Stivali.

Sermoneta rende omaggio ai caduti di tutte le guerre e al Milite ignoto con una cerimonia in programma per oggi con il coinvolgendo gli studenti, associazioni combattentistiche e d'Arma e cittadinanza. A partire dalle ore 9.45 ci sarà dapprima la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e l'esibizione della banda musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta. Successivamente sarà scoperta la lapide che ricorda il centenario della traslazione del Milite ignoto all'altare della Patria: proprio al Milite ignoto, il Consiglio comunale ha conferito lo scorso 28 ottobre la cittadinanza onoraria di Sermoneta. A seguire, ci sarà un momento di riflessione con la partecipazione dell'ammiraglio Massimo Porcelli.

Questa sera, alle 18, presso l'hotel Ares di Pontinia presentazione di Ignoto Militi, il libro corale nel quale le donne raccontano Il Figlio d'Italia, su iniziativa dell'associazione culturale Solco Pontino e del consigliere comunale Massimiliano Antelmi. Quest'ultimo ha presentato una mozione per chiedere all'Amministrazione il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

A Priverno, alle 9, deposizione di una corona al monumento ai caduti, subito dopo corteo in piazza centrale per onorare i caduti di tutte le guerre con una Santa Messa al Campo. Finita la cerimonia si inaugurerà la nuova sede dell'associazione nazionale marinai d'Italia della sezione di Priverno, in via Consolare.

A Cisterna, alle 15.25 defilamento del gonfalone del comune e delle associazioni combattentistiche e d'arma e di volontariato verso il monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Amedeo di Savoia. Alle 15.30 inizio della cerimonia con alzabandiera e deposizione di una corona di alloro.

San Felice Circeo ricorderà tutti i caduti con una deposizione di corona al monumento di Borgo Montenero nella mattinata di domani. Intanto a Sabaudia, lo scorso 2 novembre, è stata scoperta la targa commemorativa apposta al monumento ai Caduti e dedicata al Milite Ignoto, quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e di tutti i caduti per la Patria, al quale il Consiglio comunale nell'ottobre del 2020 ha conferito la cittadinanza onoraria. Il prossimo 7 novembre, a Fondi, alle 9.30, si svolgerà una celebrazione religiosa nella Chiesa di San Francesco d'Assisi alla quale seguirà, alle 10.30, la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Alcide De Gasperi e la scopertura di una targa marmorea in memoria delle vittime del dovere, delle forze di polizia e della forze armate in piazza Municipio. Lo stesso giorno, a Minturno, alle 10, si svolgerà la Messa per i Caduti nella Chiesa dell'Annunziata. Al termine avverrà la deposizione di corone d'alloro all'attiguo sacrario ed al monumento ai caduti nella villa comunale, in Piazza Porta Nova. In seguito deposizione di corone al monumento al Carabiniere di Scauri, ai Monumenti agli Aviatori e ai Caduti sul fronte russo di Marina di Minturno, ai Monumenti ai Caduti di Tremensuoli, di S. Maria Infante e di Tufo.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA