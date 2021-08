Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

LE RISPOSTE

«So bene che molti Paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali contingenti, ma così si finisce per affidare la gestione delle migrazioni agli scafisti e ai trafficanti degli esseri umani». È una delle risposte più applaudite quella che il Presidente fornisce a Valeria, studentessa di Latina alla Sapienza, nel corso dell'incontro con i partecipanti al seminario federalista. Per il Capo dello Stato non si può rinunciare alla «responsabilità di spiegare alle pubbliche opinioni che non è ignorando il fenomeno che lo si governa». Ancora: «Devo confidare di essere sorpreso dalla posizione di alcuni movimenti politici e di alcuni esponenti nei vari Paesi dell'Unione, rigorosi nel chiedere il rispetto dei diritti umani a Paesi lontani, ma distratti di fronte alle condizioni e alla sofferenza dei migranti, per persecuzioni, per fame, perchè i mutamenti climatici hanno sconvolto il loro territorio»

In aula annuisce Josep Borrell i Fontelles, alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vice-presidente della commissione europea. Subito dopo Silvia Costa, commissaria per la ricostruzione di Santo Stefano, plaude alle parole del Presidente e auspica che «Borrell recepisca». C'è il tema dei migranti ma anche quello del clima: «È l'unico pianeta che abbiamo e vediamo gli effetti dei mutamenti, siamo tra poter sopravvivere cambiando alcune condizioni o non sopravvire affatto e non c'è scelta». Rispetto alle politiche comuni il Presidente ha sottolineato che «L'Europa deve dotarsi di strumenti di politica estera e di difesa comune» e che «serve una vera unione bancaria e un sistema finanziario unico». L'Europa del 2050? « avrà raggiunto ed espresso la condizione di libertà che il Manifesto indica, con lo stop a disuguagliaanze, aperta al mondo con tutti valori che la caratterizzano:democrazia, libertà, diritti pace cooperazione internazionale». Perché «Gli insegnamenti del Manifesto non hanno scadenza »

