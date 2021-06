Domenica 27 Giugno 2021, 05:05

VERSO IL VOTO

«Non posso essere candidato sindaco di Latina per un centrodestra sempre più caratterizzato da futili contrasti, invidie e paura del rinnovamento». Il sogno si è infranto sui bracci di ferro e le tensioni tra Lega da un lato e FI e FdI dall'altro: Giovanna Miele rinuncia. E rinuncia a un centrodestra che in parte la vede civica, in parte no. Ci si domanda oggi, di fronte a queste tensioni, se sia stata o meno vincente la strategia della Miele, cinque anni fa eletta in FI, partito dalla quale è uscita due anni fa per creare Laboratorio identità e futuro e rinascere civica. FdI, per parola del suo vice coordinatore provinciale, Enrico Tiero, aveva sempre detto che non poteva essere considerata civica; in FI, invece, si è sempre espressa perplessità sulla sua esperienza, mentre serpeggiava un malcelato risentimento per il suo abbandono del partito azzurro. Oggi lei spiega che «i contrasti e le liti, i personalismi e gli egoismi scatenatisi attorno alla mia persona, non mi appartengono, ma fanno parte di quella politica contro cui lotto». Inoltre, «per essere Sindaco bisogna essere convinti di poter incarnare fino in fondo i valori della squadra, e sembra chiaro che ci sia una divergenza di vedute con alcuni attori delle attuali compagini. Persone che per cinque anni sono state indifferenti a quello che accadeva in Comune oggi hanno riscoperto di essere loquaci, ed è stato curioso leggere di chi si affanna ad arrestare il rinnovamento nel centrodestra per paura di perdere posizioni di rendita». Ribadisce ancora che il suo nome è stato fatto «da indipendente», ringrazia la Lega, ma, sottolinea, «resto fedele all'impegno preso con il Laboratorio identità futuro per far sì che Latina abbia un domani migliore e insieme alle persone con cui ho intrapreso un percorso leale e costruttivo, prenderemo posizione in merito alle scelte da fare». La Miele non sembra quindi escludere a questo punto una eventuale candidatura, proprio con Laboratorio identità futuro. Molti i commenti sui social alla notizia e la Miele ha ricevuto solidarietà anche dalla capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, con un post in cui ricorda che «non è facile per le donne emergere in politica». Ieri, infine, ha annunciato la sua candidatura come consigliere, nella lista di Fratelli d'Italia, Andrea Chiarato, figlio di Gianni, che fu consigliere nelle precedenti consiliature.

Andrea Apruzzese

