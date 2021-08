Giovedì 26 Agosto 2021, 05:02

POLITICA

Giovanna Miele lascia definitivamente FI, entra nella Lega e sarà candidata al Consiglio comunale di Latina in ticket con l'attuale capogruppo del partito, Massimiliano Carnevale. L'annuncio ieri, nel corso di una video conferenza in cui la Miele, eletta consigliera cinque anni fa con Forza Italia, ha spiegato che «ero moderata, resto moderata e non cambio idea rispetto al percorso politico scelto». Molto della sua decisione va evidentemente cercato in quanto accaduto negli ultimi tempi: per mesi, Giovanna Miele, che un paio di anni fa aveva iniziato a differenziare il suo percorso con la creazione di Laboratorio identità futuro, movimento nato «per avvicinare le persone alla politica», era stata indicata quale possibile candidato sindaco della coalizione di centrodestra rappresentata da FI, FdI, Lega. In particolare, è sempre stato il sottosegretario leghista Claudio Durigon a puntare molto su di lei, continuando a ripetere, anche quando ormai tra i tre partiti era quasi concluso l'accordo su Vincenzo Zaccheo, che la Miele era «una risorsa importante». «Entro in Lega - ha spiegato la Miele - perché Durigon ha abbracciato la candidatura di Laboratorio identità futuro, creando un rapporto che speriamo evolva nel futuro, sempre nel solco dei moderati, per lo sviluppo della città».

Si svolgerà invece il 1 settembre, alle 18.30 presso il Circolo cittadino in piazza del Popolo a Latina, la prima presentazione pubblica ufficiale della candidatura a sindaco di Latina per Azione di Nicoletta Zuliani, uscita dal Pd poco più di un mese fa. Nell'occasione, sarà presentata la lista civica Nicoletta Zuliani sindaco, e il programma del candidato, «che verrà illustrato - spiega una nota - a partire da una riflessione sviluppata per macro-tematiche e attraverso interventi di professionisti dei diversi settori, e per incontrare personalmente i candidati, senza il cui operato le riforme pianificate non potrebbero trovare pronta e completa attuazione». L'evento si concluderà con un intervento da remoto del leader di Azione, l'europarlamentare Carlo Calenda. Partono intanto oggi, e proseguiranno fino a sabato 28, i tre giorni che Latina Bene Comune dedica alla raccolta delle firme per la presentazione di due delle liste elettorali (Lbc e Per Latina 2032) a sostegno di Damiano Coletta sindaco. I punti di raccolta saranno presso il comitato elettorale in via Cattaneo, 5 e presso il gazebo che sarà allestito in via Pio VI, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 (per firmare è necessario essere residenti a Latina e presentare un documento di identità valido).

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA