26 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Michele Baranowicz sarà il nuovo regista della Top Volley Cisterna? Secondo voci di mercato il palleggiatore attualmente in forza a Piacenza potrebbe accasarsi a Cisterna nella prossima stagione. In attesa di disputare i play-off quinto posto che inizieranno domenica (primo avversario la Tonno Callipo) la Top Volley Cisterna si sta muovendo sul mercato che sta già registrando i primi colpi e le prime contese. L'intento della società del presidente Gianrio Falivene è quello di rinnovare corposamente una squadra uscita malconcia dal recente campionato. Prima scelta dovrebbe essere quella del coach e Fabio Soli, 42 anni, originario di Formigine (Modena) continua ad essere in pole position. Il tecnico è inattivo da ottobre 2020 dopo essere stato esonerato da Monza (gli costò il posto proprio la sconfitta subìta a Cisterna). Per quanto riguarda la nuova Top, si ripartirà dagli atleti sotto contratto, l'opposto Giulio Sabbi, i centrali Tobias Krick e Arthur Szwarc (sicuramente il migliore in campo nella passata stagione) e il positivo libero Mimmo Cavaccini. Per il ruolo di regista, dopo la deludente stagione del bulgaro Seganov e la decisione di Sottile di voler lasciare la Top, si preannuncia l'arrivo di Michele Baranowicz. Trentatré anni, origini polacche, un metro e 96 di altezza, Baranowicz calca i taraflex della serie A1 dal 2005. Attualmente sta disputando i play-off quinto posto con Piacenza, una delle avversarie della Top.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA