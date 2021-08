Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:02

BORGO BAINSIZZA

A Borgo Bainsizza, alle porte di Latina, una vita impossibile tra miasmi e mosche. E in queste ore con il caldo da bollino rosso, che imperversa in mezz'Italia, la situazione non fa che peggiorare. Basta farsi un giro tra strada del Bufalotto e strada della Speranza per avere idea di cosa succede. Quando passi e ti accorgi che un anziano, inchiodato alla carrozzella per colpa del Parkinson, sta in giardino con il volto coperto da una retina o con un cerotto sulla bocca, allora forse puoi comprendere il problema delle mosche. Le stesse che entrano in casa a nuvole e che si possano ovunque, quelle che insieme all'odore nauseabondo costringono parte dei residenti di Borgo Bainsizza a vivere sigillati all'interno delle abitazioni e a non potersi godere un'ora all'aperto neanche con il caldo infernale di questi giorni.

IL PROBLEMA

L'allevamento di galline ovaiole sito in strada del Bufalotto, riattivato lo scorso anno dopo un sequestro e un processo, è ritenuto dagli abitanti della zona fonte dei disagi subiti per il cattivo odore e l'invasione di insetti. Un problema noto anche alle istituzioni e alle autorità competenti che a più riprese hanno effettuato sopralluoghi. Oltre a redigere verbali di inottemperanza alle prescrizioni stabilite in occasione delle nuove autorizzazioni, non sarebbero stati disposti ulteriori provvedimenti. Agli atti l'ordinanza di cessazione dell'attività emessa dall'ufficio Suap del Comune di Latina che tuttavia resterebbe vincolata al ciclo produttivo delle galline. Come il cane che si morde la coda: siccome la proprietà non riesce a trasferire 40mila galline in una struttura idonea, le stesse possono rimanere nel pollificio di Borgo Bainsizza finché campano.

LO SFOGO

«Una circostanza che indispettisce ulteriormente le famiglie della zona, costrette a stare tappate in casa anche in questi giorni di caldo africano», commenta Giuliano Pagura, residente del borgo dove si è costituito un comitato attivo anche su questo fronte. «I proprietari del pollificio, nelle ultime settimane, a seguito di continue lamentele, hanno eseguito una disinfestazione contro le mosche, che tuttavia sono già ritornate in abbondanza», continua Pagura, aggiungendo che l'argomento è stato affrontato anche in diversi incontri con l'amministrazione comunale e che il problema riguarda inoltre la copertura in eternit di tutti i capannoni che compongono il pollificio. «A ottobre dovrebbe concludersi il famoso ciclo produttivo. Vedremo come andrà a finire questa storia», conclude Pagura.

LE PRESCRIZIONI

La Provincia di Latina aveva disposto l'installazione di un sistema di convogliamento dell'aria di ventilazione nei locali di stabulazione a uno o più impianti di trattamento per l'abbattimento di polveri, ammoniaca e sostanze odorigene generate dall'attività. In alternativa, aveva prescritto la rimozione delle deiezioni animali con una cadenza al massimo trimestrale. Il Comune aveva disposto l'aggiornamento dei piani per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto.

Rita Cammarone

