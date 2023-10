Giovedì 12 Ottobre 2023, 10:35

«Mia figlia era diversa, non sembrava più lei. Appariva provata e aveva anche cambiato il suo stile di vita e non riuscivo a spiegarmi perché. Poi ci ha raccontato cosa le era accaduto». Il racconto è quello della mamma della 13enne molestata sessualmente da un bidello nella scuola media di Latina che frequentava.

La donna ieri è stata ascoltata dal primo collegio penale del Tribunale presieduto da Gian Luca Soana nel processo a carico del 65enne ex operatore scolastico del capoluogo pontino finito agli arresti domiciliari a ottobre dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la vittima era minorenne. La madre della ragazzina ha ricostruito quel periodo era il 2019 raccontando di avere notato dei cambiamenti nel carattere della figlia ai quali soltanto in seguito ha dato una spiegazione.



La ragazza era stata infatti avvicinata dall'imputato durante una pausa delle lezioni a scuola con la scusa di un caffè poi a distanza di qualche giorno si era fatto avanti nuovamente passando ad una serie di approcci fisici: l'aveva toccata e palpeggiata sul seno e nelle parti intime durante una lezione di educazione fisica e in un'altra occasione l'aveva seguita nel bagno e aveva tentato di baciarla. Una esperienza traumatica della quale la 13enne non aveva parlato con nessuno inizialmente salvo poi raccontare tutto, a distanza di quasi un anno, alla terapeuta che la stava seguendo. Ed è stata proprio la professionista, come ha spiegato ieri mattina in udienza la madre della vittima, a convincerla a parlare con i genitori. Lei aveva seguito il consiglio e a quel punto la madre e il padre avevano dato una spiegazione a quegli evidenti cambiamenti caratteriali.

«Sembrava un'altra persona, più chiusa, provata. E anche il suo stile ha raccontato in aula era completamente cambiato». Dopo quella confessione i genitori avevano presentato una denuncia che aveva fatto scattare l'ordinanza cautelare: il bidello era finito agli arresti domiciliari ed era stato sospeso dal lavoro. La 13enne nel corso di un incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, avvenuto in modalità protetta quindi con il supporto della sua psicoterapeuta e alla presenza della madre, aveva confermato in maniera precisa e dettagliata gli abusi subiti da parte del 65enne.



Nel processo i genitori si sono costituiti parte civile anche per conto della figlia minorenne rappresentati dall'avvocato Francesco Manchisi mentre l'ex bidello nei cui confronti sono stati revocati nel frattempo i domiciliari ma che ha l'obbligo di non avvicinarsi all'abitazione della ragazza e alla scuola da lei frequentata - è assistito dagli avvocati Matteo Restante e Daniele Giordano. Il processo è stato aggiornato al 10 gennaio prossimo quando saranno ascoltati altri testi dell'accusa.