IL CONTENZIOSO

Metrolatina non ci sta e torna alla carica per ottenere dal Comune il risarcimento milionario che il Tribunale civile di Roma gli ha negato. la società che avrebbe dovuto realizzare il faraonico progetto ha impugnato la sentenza del febbraio 2020 davanti alla Corte di Appello di Roma dove la vicenda sarà discussa nell'udienza del 15 novembre prossimo. In ballo ci sono quasi 32 milioni di euro: è questa infatti la cifra che la spa chiede all'amministrazione del capoluogo pontino a titolo di risarcimento per la mancata realizzazione dell'opera, una richiesta che però in primo grado i giudici hanno già respinto in maniera categorica riconoscendo la bontà della tesi dell'avvocatura comunale secondo la quale l'ente non aveva mai assunto alcun impegno contabile se non l'obbligo di trasferire il contributo una volta messo a disposizione dalla Regione. E in effetti si legge nella sentenza dello scorso anno - né nella Convenzione né nel corpo di ogni altro atto presupposto e successivo alla stessa è contenuto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Latina rispetto al progetto oggetto del procedimento: nessun onere finanziario è stato annotato negli strumenti contabili dell'Ente Locale. In definitiva secondo i giudici sull'amministrazione comunale non poteva gravare l'onere del contributo regionale, che costituisce un elemento pregiudiziale, decisivo, sul quale il Concessionario, in qualità di soggetto promotore, ha basato l'intero quadro economico di sostenibilità dell'opera pubblica e di sostenibilità della sua gestione. Ora la vertenza si sposta in Corte di Appello dove il Comune sarà presente avendo già dato l'incarico all'avvocato Francesco Cavalcanti per la costituzione in giudizio. Nel frattempo ad agosto si è concluso con una dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati il processo penale sulla realizzazione dell'opera nel quale erano imputati oltre all'ex sindaco Vincenzo Zaccheo altre nove persone.

E. Gan.

