Le risultanze processuali dell'inchiesta sulla mai realizzata metropolitana leggera di Latina a prima vista non sono tali da poter considerare infondata l'ipotesi accusatoria, quella di truffa aggravata. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Valerio Savio nelle motivazioni della sentenza con la quale il 18 gennaio scorso ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati nei confronti dell'ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo, l'ex dirigente del Comune Lorenzo Le Donne , i legali rappresentanti della società Metrolatina Pierluigi Alessandri e Aldo Bevilacqua, i legali rappresentanti della Gemmo, Irene, Mauro e Susanna Gemmo, dell'avvocato Giovanni Pascone, componente della commissione giudicatrice, Cecilia Simonetti legale rappresentante della Sacaim e dell'ingegnere Vincenzo Surace, all'epoca dei fatti direttore dei lavori. Secondo il magistrato rispetto all'epoca in cui sarebbero stati commessi i reati contestai è maturata l'estinzione del reato per prescrizione perché nel caso di erogazioni di denaro pubblico a detta degli investigatori il finanziamento per l'opera sarebbe stato ottenuto dal Cipe ingannando il Ministero dei trasporti, facendo arrivare nelle case di Metrolatina 3.663mila euro come acconto sul primo stato di avanzamento lavori nonostante non fosse stato aperto neppure il cantiere, destinando quel denaro all'acquisto dei vagoni la consumazione del reato coincide con la percezione dell'ultima rata dei finanziamenti. E nella vicenda in questione l'unica rata per stato di avanzamento dei lavori erogata risale al 16 febbraio 2011quindi la prescrizione che per questo reato è di sette anni e mezzo è maturata nei confronti di tutti gli imputati il 18 agosto 2018 in data anteriore alla richiesta di presentazione della richiesta di rinvio a giudizio a questo ufficio scrive ancora il gip ove è pervenuta il 17 maggio 2019. Il magistrato si sofferma poi a valutare se esistessero i presupposti per un proscioglimento nel merito. Infatti quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o ancora che il fatto non costituisce reato il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o non luogo a procedere con la formula prescritta. Ma non in questo caso visto che secondo il giudice per le indagini preliminari non si può arrivare ad una sentenza di proscioglimento come richiesto peraltro dai legali degli imputati non essendoci a disposizione a prima vista gli elementi per un pronunciamento in tal senso.

