23 Aprile 2021

BASKET, SERIE B

Mercoledì in agrodolce per la Meta Formia, strapazzata dalla Action Now Monopoli con un pesantissimo 88-61 (pt 28-14, st 40-30, tt 66-42) al termine di un match a senso unico. Solo Rieti aveva inflitto in stagione uno scarto più pesante ai formiani (102-73) ma i reatini sono una delle squadre più forti della serie B, Monopoli prima del match era ultima da sola nel girone D, reduce da 5 sconfitte consecutive. All'amarezza per la batosta, fa da contraltare la vittoria di Reggio Calabria su Pozzuoli, che vale la salvezza virtuale per la Meta. A due turni al termine della seconda fase, Formia occupa ancora il decimo posto nel girone D, mantenendo 4 lunghezze di vantaggio (più 2-0 nel confronto diretto) contro Pozzuoli e Reggio. L'unico rischio è che i calabresi vincano i 2 match rimanenti e Formia li perda: Reggio, però, sfiderà nelle prossime due domeniche Salerno e Luiss Roma, entrambe a caccia di punti per i play-off. E la partita? Poco da raccontare. Formia non schiera il pivot Guillermo Laguzzi in precarie condizioni fisiche e paga dazio soprattutto sotto i tabelloni: alla fine il computo dei rimbalzi sarà 53-35 per Monopoli.

Poi, troppe le 19 palle perse dai pontini e poco incisivo il 33% nel tiro da due. Monopoli parte a razzo (6-0 dopo 2') doppiando i rivali al termine della prima frazione: 28-14. Nel secondo quarti una timida reazione riporta la Meta a -6 (36-30) ma i pugliesi riprendono a macinare gioco toccando il massimo vantaggio di serata (72-43) a 7' dalla fine.

Non c'è tempo per recriminare, dopodomani si torna in campo: alle 18 la Meta Formia riceverà Bisceglie, attualmente sesta a quota 20, mentre alla stessa ora Reggio Calabria farà visita a Salerno, in lotta proprio con Bisceglie per un posto nei play-off.

IL TABELLINO

Action Now Monopoli: Annese 21 (9/15 da due, 0/2 da tre), Torresi Lelli 17 (3/5, 2/9), Paparella 16 (1/4, 4/11), Stepanovic 10 (5/8, 0/1), Benedusi 9 (2/5, 1/1), Botteghi 7 (1/4, 1/3), Laquintana 7 (2/3, 0/4), Marco Formica 1 (0/1 da tre), Maksimovic (0/1, 0/1), Rollo (0/1).

All. Paternoster

Meta Formia: Jovovic 15 (4/10, 0/2), Digno 11 (0/1, 3/7), Tamburrini 10 (2/5, 1/3), Verazzo 10 (2/7, 1/3), Ianuale 6 (1/3, 1/5), Cimminella 5 (1/3, 1/2), Scampone 4 (0/1, 1/3), Laguzzi ne.

All. Di Rocco.

Arbitri: Luci (Prato) Melai (Pisa)

Note - Tiri liberi: Mo 18/20, Fo 17/24; da due: Mo 23/46. Fo 10/30; da tre: Mo 8/33, Fo 8/25.

Stefano Urgera

