La miglior Meta Formia della stagione nel turno infrasettimanale gioca una partita dai due volti: contro Ragusa prima va sotto di brutto, poi rimonta punto su punto e infine fallisce il canestro del sorpasso perdendo per 60-63 (pt 10-25, st 28-37, tt 36-51) al cospetto di una rivale che occupa la quarta posizione nella classifica del girone D della serie B del basket maschile.

Un match dove alla fine l'amarezza di una vittoria inseguita e quasi conseguita, viene mitigata da un prova finalmente convincente, non sufficiente a muovere la classifica inchiodata a quota zero in virtù di 11 sconfitte in altrettante gare, ma che apre un barlume di speranza in vista dei prossimi match.

Formia contro Ragusa parte male, sprofonda sul -17 (8-25) dopo appena 9', passando il resto del match al vano inseguimento degli isolani. All'ultimo minuto una schiacciata del neoacquisto Riccardo Agbortabi (buon debutto con 8 punti e 6 rimbalzi) porta la Meta a mezzo canestro di distacco: 60-61. Nell'azione successiva Federico Schivo ruba palla ma sempre Agbortabi, alla pivot di 21 anni, fallisce a 15 dalla sirena il canestro del sorpasso.

Buone notizie anche dalla panchina, con il play Gabriele Scianaro, classe 2001, migliore sul parquet con 12 punti, 8 rimbalzi, 4 recuperi e 21 di valutazione. Gli applausi non fanno punti ma aiutano il morale e ora la trasferta in cartello domenica prossima (ore 18) sul campo dell'Arechi Salerno fa meno paura.

SERIE C

Nella divisione Gold, si gioca l'ultima gara del girone d'andata, ma per l'Oasi di Kufra è già ultima spiaggia. I rossoblù fondani sono ancora a zero in graduatoria e ospiteranno al Palavirtus (Ore 18) il Basket Anzio. Domenica in campo pure per i quintetti pontini nel girone A della C Silver. La Serapo Gaeta, anch'essa ultima e a secco di punti, cerca di sbloccarsi in casa (Palamarina, ore 19) contro l'Algarve Torrino Roma. Trasferta abbordabile ma ricca di insidie per la New Basket Time Latina, impegnata sempre dopodomani alle 18 sul campo del Basket Roma; Latina fa invece parte del terzetto di squadre al secondo posto con 14 punti. Nel girone B della impegni difficili per le due squadre della provincia. Domani pomeriggio la Fortitudo Scauri, che dopo aver vinto le prime 4 gare a filotto, ne ha rinviate 2 e perse 3 di seguito, farà visita (ore 18.45) alla capolista Fonte Roma Eur. Domenica alle 18, infine, la Virtus Aprilia (ottava a quota 6) ospiterà al Palarespighi (ore 18) il Borgo Don Bosco Roma, terzo con 10 punti.

