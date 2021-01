BASKET, SERIE B

Parte nel giorno dell'Epifania il trittico di gare che in dieci giorni consegneranno alla Meta Formia una classifica più veritiera. Dal 6 al 16 gennaio, infatti, il quintetto del sud pontino chiuderà il girone d'andata sfidando in sequenza Luiss Roma, Sant'Antimo e Pozzuoli. Si parte domani (Palaborrelli di Scauri, ore 18, porte chiuse) contro la Luiss Roma. La classifica del girone D1 vede la corazzata Rieti far corsa a sé (8 punti incassati in 4 gare) poi Luiss, Pozzuoli e Salerno a quota 4, Formia, Cassino e Sant'Antimo a 2 mentre Avellino chiude il mini-girone da otto squadre a quota zero, ma qui la classifica è bugiarda perché gli irpini hanno vinto tre gare sulle 4 giocate e sono ancora al palo perché scontano una penalizzazione di 6 punti dovuta a inadempienze amministrative riguardanti la passata stagione: «È il momento della verità - conferma il coach della Meta, Gianni Di Rocco - per noi il calendario partiva in salita: tre trasferte e l'unica gara casalinga proprio contro Rieti. Il bilancio a ragion veduta è abbastanza soddisfacente: i due punti incassati a Cassino saranno molto preziosi nel definire la classifica finale, ma la gara che mi ha favorevolmente impressionato è stata proprio quella contro Rieti. Abbiamo perso per 83-64, ma abbiamo fatto una partita estremamente solida e con grande personalità. Noi eravamo privi di Cimminella e Longobardi, play e ala titolari, ma i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato fondo a tutte le loro energie. Sotto certi profili la partita l'abbiamo fatta più noi che loro, poi la qualità tecnica e fisica ha consentito a Rieti di prevalere alla distanza, ma questa sfida per noi sarà un'ottima base per approcciare ora al doppio confronto casalingo che abbiamo con la Luiss il 6 gennaio e con Sant'Antimo il 10». Da ricordare che al termine delle gare d'andata e ritorno contro le altre 7 squadre del girone D1, Formia giocherà 8 gare di sola andata con le formazioni del gruppo chiamato D2: obbiettivo, evitare di arrivare dal dodicesimo posto in giù nella classifica a 16 che sarà stilata la termine della seconda fase, per non incappare nella roulette russa dei play-out.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA