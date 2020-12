BASKET, SERIE B

Tutto da copione nel recupero della seconda giornata della serie B del basket maschile.

Sul campo neutro di Valmontone, la Meta Formia cede il passo alla corazzata Real Sebastiani Rieti, che vince con un netto 66-85 (pt 19-23, st 37-49, tt 48-68) rimanendo imbattuta in vetta al girone C1.

Impossibile competere con una rivale di questa caratura, anche perché Formia era priva di Luigi Cimminella e Andrea Longobardi, play e bomber del quintetto base. Rieti parte a razzo (5-0 dopo 1', 16-5 al 4') ma Formia con un break di 9-0 torna in lizza: 14-16 al 7' e 28-29 al 12'.

Qui Rieti s'affida ai suoi 4 moschettieri, tutti ex serie A (Loschi, Ndoja, Casini e Traini) allunga sul +12 all'intervallo lungo e non si farà più riavvicinare.

IL TABELLINO

Meta Formia: Tamburrini 18 (9/17, 0/1), Grgurovic 9 (2/4, 1/1), Verazzo 8 (4/7, 0/1), Scampone 8 (1/3, 2/4), Jovovic 6 (1/2, 1/3), Digno 6 (3/3, 0/4), Ianuale 5 (0/2, 1/4), Laguzzi 4 (1/7, 0/1), Di Prospero 2 (0/2), Polidori, Tartaglione, Macera (0/1, 0/1).

All. Di Rocco.

Rieti: Loschi 24 (2/5, 3/7), Ndoja 18 (3/6, 2/7),Casini 11 (2/4, 2/6),Traini 9 (2/3, 1/3),Cena 9 (2/4, 1/1), Di Pizzo 8 (4/5), Diomede 4 (1/2, 0/3), Drigo 2 (1/1, 0/1). All. Righetti.

