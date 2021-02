© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE BArchiviata la vittoria incassata contro Cassino, la Meta Formia s'immerge nel trittico finale della prima fase della serie B del basket maschile. Oggi pomeriggio (ore 18) altro match spareggio, sul parquet della Luiss Roma. La classifica del girone D1 è ancora estremamente fluida. Tolte le prime due (la capolista Rieti solitaria a quota 20 e Salerno seconda a 14) tutto è ancora da definire. Formia è nel trio delle terze con 10 punti, in compagnia di Cassino e Luiss, ma Sant'Antimo insegue a 8, Pozzuoli a 6, mentre Avellino chiude a 2.IL BRACCIOLa forza del Formia? La linea verde. Tolto il pivot Guillermo Laguzzi (classe 1982) e la guardia Mario Tamburrini, che ha 26 anni, tutto il resto della rosa è composta da under 21. Con il forfait del bomber Longobardi per motivi di lavoro, le responsabilità sono state spartite fra tutti gli altri: «Siamo un bel gruppo, stiamo bene insieme - sottolinea Matija Jovovic, ala del 1999, cresciuto nel vivaio della Benacquista Latina, ora prima punta dei formiani - nelle ultime partite le difese su di me si sono fatte più aggressive, ma ho grande fiducia nei compagni e quindi se mi pressano, non ho problemi a passare la palla. Il campionato? Molto equilibrato, ogni gara può essere quella decisiva. Battere Cassino ci ha dato fiducia ed entusiasmo, ma adesso ci attende la trasferta con la Luiss, poi la gara casalinga con Pozzuoli e ancora una trasferta a Sant'Antimo: tutte dirette concorrenti».LE MENTISe il braccio armato è Jovovic, la mente è Luigi Cimminella, anche lui nato nel 1999, match-winner con Cassino: «La nostra filosofia è vivere alla giornata - conferma il play dei pontini - ho ereditato i galloni di capitano da Longobardi, un onore. Ci aspettano partite toste, ma abbiamo già dimostrato nelle ultime gare vinte con Cassino e Avellino che quando il gioco si fa duro, noi non ci tiriamo indietro». Orgoglioso dei suoi gioielli, il coach Gianni Di Rocco: «Sono veramente fiero di questi ragazzi. Siamo partiti senza troppe ambizioni: obbiettivo salvezza. Il nostro è uno dei gruppi più giovani di tutta la serie B. Oltre Jovovic e Cimminella abbiamo Scampone del 1999, Grgurovic del 2000, Digno e Ianuale del 2001, Verrazzo del 2002: tutta gente che si sta ritagliando minuti di qualità. Cercheremo di chiudere al meglio la prima fase, per poter sfidare le squadre del girone D2 nella seconda partendo da una buona classifica»Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA