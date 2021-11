Venerdì 19 Novembre 2021, 05:03

BASKET

Si attende un week-end catartico per i quintetti pontini impegnati nei campionati minori. Dopo la compilation di sconfitte incassate nell'ultimo turno, le formazioni della nostra provincia che militano nei campionati del basket maschile di serie B, C Gold e C Silver, andranno tutte a caccia di riscatto nella prossima gara.

La svolta più netta s'attende dalla Meta Formia, di scena domani sera (ore 18) sul parquet della Pavimaro Molfetta nell'ottavo turno della serie B. I formiani allenato fa Gianni di Rocco finora non hanno mai vinto, incassando sette sconfitte a filotto, ma domani la musica cambierà, perché la Meta ha ingaggiato Armin Mazic, play-guardia di 2 metri, classe 1993. Il cestista croato, di formazione italiana, fu portato in Italia dal team di Casale Monferrato e si trasferì poi nelle giovanili della Benetton Treviso, allora club di A1. In carriera ha vestito le maglie di Cremona (A1) poi Mantova e Reggio Calabria (A2). Nella passata stagione Mazic giocò proprio in serie B con la prossima rivale, a Molfetta, viaggiando a oltre 12 punti, 4 rimbalzi, 3 assist in 31' trascorsi di media in campo. Molfetta attualmente occupa il nono posto nel girone D con 3 vittorie e 4 sconfitte.

SERIE C

Nella serie C divisione Gold, l'Oasi di Kufra Fondi vive la stessa situazione del Formia: ultima in solitaria nel girone A a quota zero, solo sconfitte nelle quattro gare giocate. La sfida in cartello domenica alle 18 sul campo della Virtus Roma 1960, capolista del girone in condominio con il San Paolo Ostiense, non è certo la migliore occasione per incassare i primi punti ma Fondi, che schiera l'americano Damien Hollis (fino alla passata stagione in A2) ha le potenzialità per battere qualsiasi rivale.

Le sorprese più amare nell'ultimo turno giocato sono arrivate dalla C Silver, con le quattro pontine tutte battute da rivali abbordabili. La riscossa partirà domani dal Palabinachini di Latina, quando i padroni di casa della New Basket Time, attualmente secondi a quota 10 nel girone A dopo aver perso l'imbattibilità stagionale a San Cesareo, riceveranno (ore 18.30) il Roma Eur, squadra di metà classifica.

Più ostico il compito della Serapo Gaeta, ultima a quota zero: farà visita, sempre domani alle 18, al Sora, che condivide la seconda piazza con Latina e Vis Nova Roma. Sempre in C Silver, domenica in campo per i quintetti del girone B. La Fortitudo Scauri, partita con 4 vittorie consecutive e ora reduce da due sconfitte, ospiterà (Palaborrelli, ore 18) la Virtus 70 Pomezia in uno spareggio tra terze piazzate. Mezz'ora dopo la Virtus Aprilia, nona a quota 4, giocherà in casa della Nova Ciampino, penultima a quota 1 dopo una penalizzazione di 3 punti dovuta a questioni burocratiche.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA