21 Aprile 2021

BASKET

Se a Gianni Di Rocco, allenatore della Meta Formia, a inizio stagione avrebbero detto che la salvezza della sua squadra sarebbe dipesa da una partita a Monopoli, il tecnico avrebbe pensato forse a una sfida all'ultimo albergo da piazzare su Parco della Vittoria o Viale dei Giardini. Invece oggi, nel giorno della verità per il club pontino, a decidere la permanenza nella serie B del basket maschile sarà proprio una sfida a Monopoli, non il celeberrimo gioco con i segnalini a forma di fungo, fiasco o candela, bensì nella cittadina in provincia di Bari, omonima del gioco da tavolo. Stasera (ore 20.30, porte chiuse) sul parquet della Action Now Monopoli, nella terz'ultima giornata della terza serie della pallacanestro italiana, la Meta Formia avrà la possibilità di chiudere i giochi con largo anticipo. La situazione nel girone D, quello che assemblato con team laziali, campani, pugliesi e calabri, vede i pontini occupare il decimo posto a quota 16, in compagnia della Pavimaro Molfetta battuta (76-68) proprio domenica scorsa nel confronto diretto, mentre Monopoli chiude il gruppo in solitaria a quota 6.

La formula stabilisce che le prime 8 vadano ai play-off, l'ultima retroceda direttamente in serie C, le piazzate dal dodicesimo al quindicesimo posto giochino i play-out mentre nona, decima e undicesima saranno subito salve. Formia ha 4 lunghezze di vantaggio su Pozzuoli (dodicesima) e quindi i conti sono presto fatti, sperando di evitare imprevisti e sfruttare le probabilità: «Vogliamo chiudere il discorso al più presto - conferma coach Di Rocco - la partita vinta domenica scorsa contro Molfetta è stata una vera battaglia: ci ha svuotato sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Però la mia squadra ha sempre dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque: siamo il team più giovane del girone, sono orgoglioso dei progressi fatti da questi ragazzi dall'inizio del torneo». La rivale, però, non va sottovalutata: «Monopoli non regalerà nulla - conferma Di Rocco - deve recuperare ancora una partita e le occorrono punti per lasciare l'ultima piazza, per giocarsi il tutto per tutto nei play-out. In coda la situazione è ancora molto fluida: noi rispetteremo, come sempre, l'avversario di turno: la volontà da parte del nostro gruppo è conquistare subito la salvezza e vogliamo chiudere presto i giochi».

Stefano Urgera

