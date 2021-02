© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE BSan Valentino di fuoco per la Meta Formia, impegnata domani (Palaborrelli di Scauri ore 18, porte chiuse) nel derby del basso Lazio contro la Bpc Virtus Cassino in un match crocevia nella corsa salvezza.I pontini sono reduci da due sconfitte consecutive contro Rieti e Salerno, inarrivabili prima e seconda nel girone D1, mentre Cassino, con un rush repentino nell'ultimo mese, ha vinto 4 delle ultime 5 gare e ora è arroccata al terzo posto in solitaria a quota 10.Formia, in compagnia di Luiss Roma e Sant'Antimo, è nel gruppetto delle quarte con 8 punti; segue Pozzuoli a 6 mentre Avellino, penalizzato di 6 punti, chiude il gruppo a quota 2.Due le precedenti sfide in questa stagione, entrambe vinte da Formia sul parquet di Cassino: 73-80 in Supercoppa e 68-72 nella gara d'andata.RINNOVAMENTONell'ultimo mese Formia è stata costretta a un rinnovamento forzato, perché il bomber e capitano Andrea Longobardi ha dato forfait per problemi lavorativi. I galloni di capitano sono passati sulle spalle del play Luigi Cimminella, quelli di cannoniere deputato a Matija Jovovic, due ragazzi nati entrambi nel 1999 che non hanno tradito la fiducia in loro riposta: «Cassino? Una tappa fondamentale nel nostro cammino - conferma capitan Cimminella - noi siamo reduci da un paio di passi falsi, c'è voglia di tornare al successo. Una gara importante per la classifica, ma loro in questo campionato stanno facendo bene: squadra esperta con giocatori veterani per la serie B, ma noi faremo di tutto per vincere».Il bomber Jovovic concorda col suo capitano: «Una sfida molto sentita, perché è un derby, ma soprattutto perché conta molto per la classifica. Loro poi sono in un momento positivo dove hanno trovato equilibri vincenti, sono esperti ma questo ci darà lo stimolo giusto per dare il massimo».LA SITUAZIONEIl girone D1 va vissuto sempre in ottica di una seconda fase, dove le squadre campane e laziali si accorperanno con le rivali pugliesi e calabre, in un girone con 8 gare di sola andata che modellerà la classifica finale cumulativa dei gironi D1 e D2: prime 8 ai play-off, ultima retrocessa, le piazzate dal numero 12 al 15 play-out, le altre salve: «Siamo nella fase decisiva di questa prima parte - sottolinea il coach formiano, Gianni Di Rocco - nelle prossime 4 gare, tutti confronti diretti, sapremo quanti punti ci porteremo in dote nel secondo pezzo di campionato. Con Cassino ci vogliamo esprimere bene, fare un match di grande intensità fisica, senza tralasciare la parte tattica. Sono due punti vitali per il proseguimento del campionato. Abbiamo qualche giocatore acciaccato (Laguzzi, Grgurovic, Verrazzo) ma stringeranno i denti per essere della partita».Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA