BASKET, SERIE B

La serie B del basket maschile ha comunicato i calendari della prossima stagione. Unico club pontino, la Meta Formia, inserita nel girone D, quello più esteso con i club di Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il campionato partirà il 3 ottobre: per i formiani allenati da Gianni Di Rocco (foto) debutto abbordabile, in casa contro Pozzuoli. Poi, cinque sfide super impegnative: tre delle quattro trasferte più lunghe della stagione, intervallate da due impegni casalinghi probanti. Il 10 ottobre Formia sfiderà a domicilio la quotata Agrigento, mentre il 17, al Palaborrelli di Scauri (sede dei mach casalinghi della Meta) arriverà Forio d'Ischia, neopromossa novità a questi livelli.

Il 24 ancora una escursione oltre lo Stretto con trasferta a Torrenova, cittadina di 5000 abitanti in provincia di Messina. Il 31 l'unico derby regionale, in casa contro la Virtus Cassino, perché le altre formazioni laziali (Luiss Roma e le due Rieti) sono state spostate nel girone C. Novembre inizia con un altro lungo viaggio: si gioca sul parquet della Viola Reggio Calabria. Nessun doppio turno casalingo o in trasferta, sempre gare alternate in casa e fuori, solo infrasettimanale: l'8 dicembre nella undicesima giornata in casa con Ragusa. Ultima giornata del 2021 la tredicesima, il 19 dicembre a Scauri con Avellino. Poi due domeniche di riposo, per ripartire l'8 gennaio, ancora una lunga trasferta sul campo di una delle favorite, il Cj Taranto. L'andata si chiuderà il 16 gennaio, in casa contro Monopoli. Nel ritorno, il derby a Cassino è in programma il 19 febbraio, mentre la regular season terminerà l'8 maggio, in Puglia a Monopoli.

FORMULA

Le piazzate dal primo all'ottavo posto di ogni girone, dopo le 30 gare, accederanno ai play-off, al meglio delle 5 gare: tabelloni con abbinamenti incrociati (girone A con B e C con D). Per le ultime di ogni girone retrocessione diretta in C, dalla nona all'undicesima subito salve. Per le piazzate dal 12° al 15° posto di ogni girone le forche caudine dei play-out, al meglio delle 5 gare. Le vincenti delle 8 serie play-out (due per girone) saranno salve. Tra le otto perdenti invece, le quattro con la peggiore classifica in stagione regolare scenderanno subito in C, mentre le 4 perdenti play-out con la miglior classifica disputeranno un concentramento nazionale in campo neutro che determinerà ulteriori tre retrocessioni. In tutto, alla fine, in serie C scenderanno 11 delle 64 squadre partecipanti.

Stefano Urgera

