BASKET

Ultimo turno del girone d'andata nella serie B del basket maschile con la Meta Formia che farà visita domani (ore 19) alla Virtus Pozzuoli in un match importantissimo nella corsa verso la salvezza. Nel girone D1, a otto squadre, ci sono due squadre in lizza per il primo posto, mentre le altre sono tutte impegnate a evitare le ultime piazze. La Real Sebastiani Rieti fa corsa e sé, ancora imbattuta a quota 12, poi c'è Salerno con 8 punti. Con 4 punti ci sono ben 5 formazioni: Luiss Roma, Cassino, Sant'Antimo, Pozzuoli e, appunto, Formia. Chiude la classifica Avellino: ha vinto 4 delle 6 gare giocate, ma sconta 6 punti di penalizzazione per sanzioni amministrative. Formia, nei confronti diretti, ha battuto finora Luiss e Cassino, perdendo però in casa domenica scorsa contro Sant'Antimo: «Abbiamo pagato la cattiva serata al tiro di tutti i titolari - sottolinea il coach della Meta, Gianni Di Rocco, parlando del match contro i campani - loro hanno punito alcune nostre scelte avventate. Resta il rammarico per l'espulsione di Cimminella: ci è costata tre tiri liberi: non voglio polemizzare con gli arbitri, ma ci voleva forse più attenzione. Io sono comunque contento dell'impegno profuso da miei ragazzi, hanno combattuto fino alla fine. Spero di ritrovare questa stessa verve contro Pozzuoli, dobbiamo gestire questa sconfitta senza deprimerci correggendo le cose non eseguite bene» .

SERIE C

Intanto s'attendono a breve le disposizioni del nuovo Dpcm per capire se ii campionati al di sotto della serie B potranno ripartire oppure se si dovranno considerare definitivamente soppressi. La Fip, in data 4 gennaio, ha comunicato al Coni d'aver equiparato serie C (Gold e Silver) B femminile e giovanili che portano a finali nazionali ai tornei già partiti in autunno: A1, A2 e B maschile, A1 e A2 femminile. Servirà chiaramente adeguare i protocolli anti Covid a quelli delle serie superiori con un aumento degli oneri e non tutti i club, anche in caso di via libera, potrebbero aderire, visto che la stessa Fip qualche mese fa aveva dato libertà alle società di non partecipare ai suddetti campionati senza perdere i diritti sportivi. Altro nodo, la concessione delle palestre scolastiche, fondamentali per gli allenamenti, che finora, in provincia di Latina, non sono state assegnate. Le società che attendono lumi sono Virtus Pontinia e Virtus Fondi per la C Gold più Virtus Aprilia, Nbt Latina, Serapo Gaeta e Fortitudo Scauri in Silver.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA