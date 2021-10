Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

BASKET, SERIE B

Sarà un derby vietato ai deboli di cuore quello in cartello dopodomani sul neutro di Fondi (Palavirtus, ore 18) tra Meta Formia e Virtus Cassino. Nel quinto turno d'andata della serie B del basket maschile i due quintetti del basso Lazio daranno vita a una sorta di spareggio salvezza anticipato, tutto il contrario della passata stagione, quando i due club si giocarono un posto nei play-off.

Stavolta le due contendenti, classifica alla mano, se la passano male: Cassino ha vinto solo una gara su 4 ed è penultima nel girone D con 2 punti, con Avellino e Monopoli. Formia chiude la graduatoria in solitaria ancora a secco di vittorie: «Siamo la squadra più giovane del campionato - sottolinea il coach formiano, Gianni Di Rocco - l'avvio è stato tutto in salita, abbiamo perso subito un paio di elementi importanti, costretti a giocare sempre lontano da Formia per mancanza di un impianto idoneo a questo campionato. La nostra squadra è futuribile, un progetto che prevede la crescita di cestisti giovani, molti al debutto a questi livelli. Speriamo di trovare la giusta quadra al più presto».

I NUMERI

Nelle prima quattro partite Formia ha affrontato tutte squadre di vertice: Pozzuoli, Ischia e Torrenova (Messina) sono tutte seconde a quota 6 dietro l'invitta capolista Bisceglie, mentre Agrigento ha 4 punti, ma è la stessa squadra che nella passata stagione giocò le finali per salire in A2. Quattro sconfitte ci possono stare, ma preoccupano le cifre. Formia ha il peggior attacco del girone D con 215 punti segnati in 4 gare, tirando peggio di tutte le avversarie: 38% da due e 25% da tre.

La differenza tra canestri fatti e subiti è -129, la più alta tra tutte le 64 squadre divise divise nei 4 gironi di B. Troppe 20 palle perse in ogni gara, mentre i numeri più confortanti sono nelle 33 palle recuperate in 4 partite e nei 144 rimbalzi acciuffati, che testimoniano impegno e fisicità dei ragazzi pontini. Nelle statistiche individuali primeggiano l'ala Niccolò Lurini (classe 2000) con 14,3 punti e 7 rimbalzi per gara e il suo coetaneo, il play Leonardo Di Dio, che viaggia a 12,3 punti e 2 assist per partita. Domenica scorsa poi, a Torrenova, s'è distinto il latinense Federico Schivo, guardia di 20 anni: miglior rimbalzista del match (12) con 9 punti e 18 di valutazione.

Stefano Urgera

