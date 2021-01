Secondo match casalingo consecutivo per la Meta Formia, impegnata domani (Palaborrelli di Scauri, ore 18, porte chiuse) contro la Geko Psa Sant'Antimo, nella sesta giornata della serie B del basket maschile. Una gara da vincere senza fare troppi calcoli, perché il quintetto della provincia di Napoli chiude il girone D2 a otto squadre a quota 2 in compagnia di Cassino e Avellino mentre Formia, dopo i due successi a filotto sul parquet della Virtus Cassino e in casa con la Luiss Roma di punti ne ha 4: «Mi piace l'atteggiamento del gruppo in campo - sottolinea il coach dei formiani, Gianni Di Rocco - il cambio di passo è avvenuto nel recupero della sfida contro Rieti, il 30 dicembre. Abbiamo perso, eravamo privi di un paio di titolari ma l'atteggiamento dei ragazzi è stato estremamente positivo. Siamo in crescita, abbiamo consolidato i valori del nostro gruppo, valori che si vedono. I ragazzi ora riescono a restare tutti molto concentrati durante i 40' di gara. Con la Luiss non era così scontato vincere, è un team quotato. Siamo una squadra giovane, dobbiamo avere ambizioni ma attenti, perché Sant'Antimo è un'altra rivale da non sottostimare: ha giocatori esperti che militano in questa categoria da molti anni».

Stefano Urgera

