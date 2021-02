© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETNella serie B del basket maschile la Meta Formia archivia la pesante (102-73) quanto indolore sconfitta sul parquet dell'imbattuta Real Sebastiani Rieti, e si tuffa nelle partire che contano. Fondamentale quella in cartello dopodomani, alle 18, sul parquet del Palaborrelli di Scauri (porte chiuse) quando i formiani sfideranno la Virtus Arechi Salerno, in un match spartiacque.Dietro Rieti (irraggiungibile in vetta al girone D1 con 18 punti) c'è proprio il club cilentano, secondo a quota 10; con 8 punti inseguono Formia, Cassino e Luiss Roma; 6 c'è Sant'Antimo, a 4 Pozzuoli, a 2 Avellino. Una vittoria proietterebbe la Meta nell'empireo del girone, di contro una sconfitta rimetterebbe i pontini sulla sottile linea rossa che divide la zona tranquilla, dalla bassa classifica.Formia, da tre turni, sta facendo a meno del bomber Andrea Longobardi, alle prese con problemi lavorativi, ma ha trovato nel manipolo di giovani che ha nel roster il suo sostituto naturale: l'ala Matija Jovovic, classe 1999, cresciuto nel vivaio della Benacquista Latina, nelle ultime 3 gare ha segnato 55 punti, contro i 35 siglati in totale precedenti 5 partite. Ora è lui il punto di riferimento dell'attacco formiano.SERIE CMentre i campionati di serie A e B continuano a ritmo serrato, ancora nulla si sa delle minors, in particolar modo della serie C maschile che annovera in divisione Gold le pontine Fondi e Pontinia e in Silver: Virtus Aprilia, Nbt Latina, Serapo Gaeta, Fortitudo Scauri.Le società si sono consultate più volte in video conferenza, ma il fronte è spaccato: si chiedono garanzie, soprattutto per i protocolli (diffusi il 2 febbraio) e per la disputa di un campionato che non presenti troppe date in calendario.In più i club chiedono il blocco delle retrocessioni. Pochissime squadre hanno ripreso l'attività (Civitavecchia, Viterbo, in Gold; Basket Cassino in Silver) anche perché molti club si allenano in strutture scolastiche, in molti casi non ancora assegnate.In breve ci sono una decina di società che vogliono ripartire, ma per essere valido il campionato deve garantire almeno una prima fase con 8 squadre e 14 partite.Una delle soluzioni potrebbe essere una C unica che assembli tutte le squadre disponibili a giocare tre le 17 di Gold e le 30 di Silver, ma questo creerebbe problemi formali con il rischio di ricorsi a raffica. Intanto il termine ultimo fissato dalla Fip per iniziare i campionati (7 marzo) è sempre più vicino.Stefano Urgera