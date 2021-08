Venerdì 27 Agosto 2021, 05:00

Dopo una prima parte dell'estate caratterizzata da un basso profilo, nella seconda metà di agosto la Meta Formia si scatena sul mercato in vista della terza stagione consecutiva nella serie B del basket maschile: «La salvezza ottenuta lo scorso anno è stata definita da molti un miracolo - sottolinea il coach Gianni Di Rocco, confermato alla guida tecnica della squadra con il suo assistente Carlo Polidori - abbiamo lanciato molti giovani che ora hanno spiccato il volo verso squadre importanti. Ripartiremo dai giovani». Sei finora le new entry in casa formiana , tutti under 21. Il play Leonardo Di Dio (alto 1.80, nato nel 2000) proveniente dal Castanea Messina, club di C Silver; l'ala forte Niccolò Lurini (1.97, classe 2000) che aveva chiuso la stagione a Giulianova (serie B); l'ala piccola Simone Farina (1.98, classe 2001) lo scorso anno in B all'Olimpo Alba; la guardia Francesco Sforza (1.94, nato nel 2000) proveniente dalla Fortitudo Roma, promossa in B nella scorsa primavera. Dal Castanea arriverà pure il pivot Nemanja Dosic, serbo di formazione italiana (2.05, classe 2000) mentre dal Catanzaro, lo scorso anno in B nel girone del Formia, ecco Gabriele Scianaro, play di 1.75 nato nel 2001. A questi cestisti s'aggiungeranno alcuni elementi del solido vivaio Meta, e un top-player per ora top-secret: «Siamo in trattative con un giocatore veramente adatto al nostro gruppo - fa il misterioso Di Rocco - uno che ci farà fare il salto di qualità, un atleta di 30 anni con tre stagioni in A1 nel curriculum. La trattativa è ben avviata ma aspettiamo l'ufficialità per annunciarlo. Il campionato? Sarà affrontato col giusto spirito: ogni partita parte dallo 0-0 e vi garantiamo che sia lo staff tecnico che tutti i giocatori le affronteranno al massimo delle motivazioni». Il raduno e le visite mediche sono in cartello venerdì 3 settembre, dal 4 tutti in palestra col preparatore atletico Hansel Perilli, anche lui confermato nello staff tecnico.

