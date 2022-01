Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

BASKET, SERIE B

Anno nuovo,musica vecchia per la Meta Formia che inizia il 2022 nello stesso modo in cui aveva concluso il 2021: generosa, a testa alta, inappuntabile, ma a mani vuote. Sul parquet della Cj Taranto arriva la sconfitta numero 14 in altrettante gare di campionato giocate: i pugliesi s'impongono per 80-75 (pt 24-28, st 45-37, tt 67-59) al termine di un match dove i pontini hanno sempre inseguito, fallendo nel combattuto finale un aggancio parso sempre alla portata, mai concretizzato. Onore comunque alla Meta perché, nonostante la sua richiesta di rinviare il match per problemi dovuti al Covid, s'è presentata sul parquet con un team rimaneggiato e a corto di allenamento. Il quintetto del sud pontino sigla l'unico effimero vantaggio della serata con una tripla di Federico Schivo (0-3) poi inseguirà per tutto il match. Taranto, che con 14 punti veleggia a metà classifica nel girone D, tocca il massimo vantaggio (41-24) dopo un quarto d'ora, ma Formia non mollerà mai, riavvicinandosi (55-51) a 13' dalla sirena. I pugliesi sembrano chiudere i giochi (76-61) a 5' dal termine, ma alla Meta quasi riesce il colpo di coda: break di 11-0 in 3' e partita riaperta a 90 secondi dalla fine: 76-72 per Taranto. Qui Mazic fallisce la tripla del possibile -1: nell'interminabile minuto finale un solo libero di Mazic e 2 punti dell'ottimo Schivo non bastano per l'aggancio. Formia resta all'ultimo posto del girone D a quota zero, unica delle 64 squadre di tutta la serie B a non aver mai vinto, ma in quanto a serietà e dedizione il club non è secondo a nessuno.

IL TABELLINO

CJ TARANTO: Conti 25 (5/8 da due, 2/7 da tre), Ponziani 18 (8/15), Diomede 15 (3/5, 3/8), Sergio 12 (4/5, 1/2), Erkmaa 6 (2/6, 0/3), Klanskis 4 (1/2, 0/1), Liace ne, Cianci, Porcelluzzi ne. All. Olive

META FORMIA: Di Dio 18 (4/8, 2/6), Lurini 14 (2/4, 2/7), Mazic 12 (1/2, 2/8), Schivo 11 (1/7, 3/5), Scianaro 9 (0/1, 2/7), Agbortabi 8 (4/10, 0/1), Valente 3 (1/1), Tartaglione ne, Prete ne, Marino ne. All. Di Rocco.

Arbitri: Colombo (Cantù) Gavagnini (Torino) Note - Tiri liberi: Ta 16/20, Fo 16/20; da due: Ta 23/41, Fo 13/33; da tre: Ta 6/21, Fo 11/34. Rimbalzi: Ta 42 (Ponziani 14) Fo 39 (Mazic 10). Assist: Ta 16 (Ekmaa 6) Fo 7 (Mazic 5).

Stefano Urgera

