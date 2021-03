9 Marzo 2021

IN COMMISSIONE

Niente modifiche per il mercato settimanale del martedì di Latina. Il primo, storico, mercato su area pubblica del capoluogo pontino non subirà quindi i cambiamenti immaginati dai progettisti, che volevano portare al centro dell'area i banchi dedicati ai prodotti alimentari, per aumentare così lo scorrimento degli utenti anche nelle corsie di altre categorie merceologiche. «L'idea non ha incontrato il placet dei sindacati di settore e degli operatori», ha spiegato uno dei professionisti incaricati di riprogettare i mercati di Latina, Raniero Grassucci, ieri, nella commissione Attività produttive che ha ripreso in mano il Piano del commercio su aree pubbliche, approvato in Consiglio un anno e mezzo fa. Per il mercato dell'R6 (area che il Comune ha in progetto di affidare in gestione con bando pubblico) restano quindi le opere di riqualificazione principali: ristrutturazione dell'edificio bar, la risistemazione degli accessi, lo spostamento di 7-8 banchi per consentire il passaggio in sicurezza a mezzi di soccorso e, soprattutto, distanziamento tra banchi imposto dalle norme anti Covid. Dure le critiche dell'opposizione, con Massimiliano Carnevale (Lega) secondo cui «si sono persi anni e l'R6 resta com'è». Confermate altre progettazioni, come ad esempio per la Marina, dove troverebbero spazio un mercato ittico a Rio Martino, per far incontrare la domanda e l'offerta in un luogo già sede dei pescatori professionisti, e un mercato (soprattutto estivo) al parcheggio Vasco De Gama; bocciata invece l'ipotesi di un mercatino, da svolgersi sempre sul lungomare, in particolare a piazzale dei Navigatori e negli slarghi dei marciapiedi, dedicato alle opere d'ingegno: queste ultime, infatti, non rientrano nelle categorie merceologiche normate. Il piano, varato nell'ottobre 2019, prevede implementazioni per i mercati settimanali, R6, Latina Scalo e Q4; nuovi mercati settimanali a piazza Dante, Viale Italia, viale XVIII dicembre (nel piazzale antistante la scuola Giovanni Cena), piazza Moro e al Pantanaccio e altri nei borghi Sabotino, Grappa, Podgora e Bainsizza; stalli per street food nel parco Falcone e Borsellino, e banchi per categorie merceologiche in via Corridoni.

An. Ap.

