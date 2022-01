Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Subito un bando pubblico, per trovare il promotore per un progetto di finanza per la ristrutturazione del Mercato annonario. Emilio Ranieri, oggi consigliere comunale di Latina bene comune nonché ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, rompe gli indugi, e ricorda anche il progetto della Wise Design, oltre allo studio dell'Arsial. Ma soprattutto ricostruisce la vicenda, ricordando che «nel giugno 2018 il Comune ha vinto il ricorso contro una società che nel 2011-12 aveva presentato un progetto di finanza che non ebbe seguito. La società pretendeva il pagamento di costi, probabilmente legati alla progettazione. Nel 2019, la giunta, con propria delibera e riportando un indirizzo politico generale, ha iniziato una collaborazione con l'ente regionale competente sulla questione agroalimentare, l'Arsial. Lo scopo era quello era di portare avanti il progetto di una Città del gusto, dove, oltre alla vendita dei prodotti, si abbinava l'attività di ristorazione, in varie forme, e quindi la valorizzazione dell'enogastronomia locale. Uno studio di prefattibilità che prevedeva vari scenari con diversi impegni economici». Il riferimento è alle tre ipotesi, contenute nel progetto Arsial, che andavano da 1,7 milioni di euro per una ristrutturazione dell'intero complesso, fino a 4,3 milioni di euro per un'idea che vedeva anche la realizzazione di una teca di vetro tutto attorno. Una proposta che però, ricorda Ranieri, «si è scontrata con la necessità di riportare gli operatori economici attualmente nella sede temporanea in via Don Minzoni, indirizzo politico che ci siamo dati». L'ex assessore sottolinea però che a settembre, in piena campagna elettorale, era stato presentato il progetto della Wise Design dell'architetto pontino Simone Bove: «Altri imprenditori hanno elaborato un progetto presentato all'amministrazione nel luglio scorso, che merita il plauso di aver messo a fuoco aspetti rilevanti, adiacenti al Mercato, come mobilità, verde, parcheggi». A questo punto, «la scelta, che deve arrivare per mezzo di un avviso pubblico, deve andare su un contraente che sappia realizzare l'opera e gestire tutto senza oneri aggiuntivi per il Comune oltre quelli (eventuali) previsti nel Piano Economico e Finanziario. Senza dimenticare, poi, che il rapporto con Arsial può diventare strategico nella misura in cui l'ente regionale decida di partecipare, con risorse proprie, per allestire e gestire gli spazi, allentando l'onere degli investimenti da parte dei privati».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA