Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Il primo giorno del mercato di riparazione si apre con diverse novità in casa Insieme Formia. Tre operazioni in entrata e tre uscite operate dal ds Damiano Del Borgo con l'avallo del presidente Alessandro Anelli. Il prezioso successo casalingo contro il Lanusei, che è valso il terzo risultato utile di fila e la risalita al penultimo posto in compagnia del Real Monterotondo Scalo, ha spinto i tirrenici a rimpolpare più adeguatamente l'organico. Il primo nome è quello dell'esterno basso e anche centrale difensivo napoletano Raffaele Caiazzo (classe 2000), che sbarca dalla Frattese, dove era dall'aprile di quest'anno. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, il suo percorso è proseguito con Sessana, Turris, Grumentum Val d'Angri e Puteolana dove fu protagonista della cavalcata che portò il club flegreo al secondo posto in Eccellenza. Con la formula del prestito arriva dal Bisceglie il duttile centrocampista Fortunato Carbone (2002): con i pugliesi ha collezionato 7 presenze e una rete contro i lucani del Lavello. Nato nella cantera del Napoli, si mise in evidenza fino all'U17, militando nel vivaio della Cavese, del Cosenza e della Paganese. Sempre con l'occhio attento alla linea verde (l'età media della rosa è di 22.6) il club biancazzurro ha inoltre ingaggiato il terzino-centrocampista di destra Valerio Vespa (2001), che dopo lo scudetto con l'Aprilia U19 apparizione con la Nazionale U17 di serie C - ha impreziosito il suo curriculum con presenze in D con le rondinelle, prima del passaggio a dicembre 2020 con i molisani dell'Agnonese. Fu una breve parentesi perché un mese dopo subì la rottura del menisco esterno. Tre i giocatori che salutano. L'attaccante Gennaro De Simone, arrivato a novembre dall'Imperia e i centrali difensivi Gabriele Pastore (212 presenze tra i dilettanti con numerosi club campani) e Carmine Padovano, che era reduce dalla stagione con la Palmese 1914 in Eccellenza dove ha disputato i play off. Nelle prossime ore non sono esclusi altri colpi. Avevamo bisogno di colmare delle lacune, sono stati presi dei ragazzi molto interessanti. Nei prossimi due match contro Monterotondo e Cynthialbalonga (dopo ci sarà la trasferta contro la capolista Giugliano, ndr) ci aspettano due scontri diretti fondamentali in chiave salvezza, afferma il tecnico Luca Starita.

Intanto il difensore Roberto Puzone e l'attaccante Cristian Orlando insieme al trequartista dell'Aprilia Racing Gianmarco De Crescenzo hanno partecipato allo stage territoriale con la rappresentativa nazionale area centrosud della LND guidata da Giuliano Giannichedda.

Andrea Gionti

