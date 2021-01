OCCUPAZIONE ABUSIVA

Ora si aggiungono anche 90mila euro di indennità di occupazione abusiva. Il Comune di Latina li richiede al consorzio di gestione dell'ormai ex mercatino di via Verdi, lamentando il fatto che i locali non siano ancora stati sgomberati nonostante le ordinanze. La determina di accertamento dell'entrata della cifra, esattamente 89.409 euro per il periodo compreso tra il 1 novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, precisa che «le somme sono dovute a titolo di indennità di occupazione e non costituiscono canone di locazione, ma assumono invece una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario». La vicenda del mercatino di via Verdi affonda a oltre venti anni fa, quando un consorzio di operatori di mercato fu fatto trasferire in una struttura da realizzare appositamente ex novo; struttura che sarebbe poi diventata di proprietà comunale a partire dal 2007. Da quella data partono gli altri debiti pregressi, calcolati dall'amministrazione comunale: 752.988 euro per l'utilizzazione dal 2007 al 2014; 530.375 euro dal 2014 al 2019 (il canone calcolato è di 86.770 euro annui). Somme che «il consorzio non ha versato e pertanto risulta allo stato completamente insolvente e gravemente moroso». Nel 2019, viene disposto lo sgombero dei locali e la sua restituzione al Comune, ma «non risulta che il Consorzio abbia adempiuto» e per questo, «si provvede all'accertamento delle entrate maturate per il periodo compreso tra il 1 novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, riservandosi di accertare con successiva determinazione gli ulteriori crediti maturati nei confronti del Consorzio, da calcolarsi fino alla data di rilascio dell'immobile, anche tramite procedura di esecuzione forzata». Il Comune, una volta riavuta la struttura, intende adibirla nuovamente a mercato, ma di prodotti a km zero: il bando è rivolto a un operatore singolo, che possa anche sublocare i 15 stand ad altrettanti operatori. Ma ci sono 500mila euro di spese di ristrutturazione da affrontare, con un canone annuale di 135mila euro da versare al Comune (e da cui le spese saranno scomputabili); in compenso, non c'è Tosap da pagare in quanto la superficie non è area ritenuta sottratta all'uso pubblico. Un bando criticato dall'opposizione, che chiedeva attenzione per gli ex operatori disposti a rientrare. Operatori che però, secondo il Comune, essendo morosi, non sono candidabili al bando.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA