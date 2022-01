Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

Sono ancora a 723 i casi positivi scoperti nei comuni pontini nelle ultime 24 ore, 503 per la precisione accertati nei drive-in della Asl e 220 nelle farmacie. Il totale dei test eseguiti nella giornata di festa del 6 gennaio ammonta però a circa 2mila, una cifra nettamente inferiore a quelle registrate negli ultimi giorni. Dunque ci si aspetta che i dati si alzino ancora, mentre a quanto pare il picco non è stato ancora raggiunto e un'impennata si attende con l'inizio delle scuole dopo le vacanze. Tornando ai numeri, spiccano ancora i dati del capoluogo che registra 244 nuovi casi. Sono invece 68 a Fondi, 66 nel comune di Aprilia, 39 a Cisterna, 38 a Terracina, 34 a Formia, 20 a Pontinia, 17 a San Felice, Santi Cosma e Damiano. Sermoneta e Sezze, 16 a Cori, Priverno e Minturno, 14 a Gaeta, Itri e Sabaudia, 12 sull'isola di Ponza, otto a Norma, sette a Roccagorga e anche a Sonnino, uno infine a Maenza e Rocca Massima. Nei primi sei giorni del mese si arriva così a 6.158 cittadini positivi. Solo tre sono state poi le notifiche di guarigione segnalate dall'azienda sanitaria, altrettanti i ricoveri al Goretti e un paziente trasferito a Roma. Nessun decesso è stato riportato, ma le vittime di gennaio sono già otto, 705 quelle complessive nei due anni di pandemia. Il rapporto tra positivi e tamponi sul territorio pontino è altissimo. E non va meglio nel Lazio dove, con 11.905 nuovi contagi scoperti su 56mila test, si attesta sul 21,1%. L'incidenza, secondo quanto riferito dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato, è arrivata addirittura a toccare 820 casi per 100mila abitanti, mentre il valore Rt resta stabile al momento a 1,6. Altro dato fornito da Agenas è quello delle soglie di occupazione dei posti letto, sensibilmente cresciute: nel Lazio siamo infatti al 21% in area medica e al 20% nelle terapie intensive. C'è però una buona notizia che arriva sul fronte delle cure: secondo l'ultima rilevazione dell'Aifa il Lazio è la seconda regione italiane per utilizzo di anticorpi monoclonali, per i quali è da tempo attivo anche un numero verde (800.118.800) per il reclutamento in base ai requisiti richiesti.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA