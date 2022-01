Martedì 4 Gennaio 2022, 05:02

LA SITUAZIONE

Crollano i tamponi e crollano di conseguenza anche i contagi scoperti fra i residenti dei comuni pontini. I casi rilevati sono stati infatti 208 su un totale di circa 700 test, dunque il 30% circa dei tamponi effettuati è risultato positivo. Il giorno prima, 2 gennaio, la situazione era ancora peggiore: mille test e 630 nuovi contagi.

Tornando ai dati delle scorse 24 ore, spiccano come sempre i numeri dei comuni di Latina e Aprilia, che contano rispettivamente 78 e 46 positivi. Cisterna è invece a quota 17, 10 la città di Terracina, otto sono poi i casi a Fondi, sette a Sermoneta, sei a Formia e Cori, cinque a Sabaudia, quattro a Gaeta e Norma, tre a San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, due a Castelforte e Monte San Biagio, uno solo infine a Pontinia, Roccagorga, Ventotene e Sperlonga. Il conto, in soli tre giorni dall'inizio del mese, arriva già a 2.110 casi, mentre l'intero mese di dicembre si era chiuso a più di 8.400.

Oltre al gran numero di pazienti ricoverati, 11.395 persone in provincia sono positive e si trovano in isolamento domiciliare, mentre 12.522 cittadini sono in quarantena. Ma a preoccupare, sul bollettino dell'azienda sanitaria, sono purtroppo i decessi. Altri tre quelli registrati ieri: si tratta di una donna di 87 anni di Latina non vaccinata, di un uomo di 81 che era residente a Itri e di una paziente di Formia di 71 anni. Già cinque dunque le vittime del virus dall'inizio del mese, è di 703 decessi invece il bilancio complessivo in quasi due anni di pandemia. Il report della Asl segnala infine due ricoveri e un solo guarito mentre le vaccinazioni hanno tenuto il ritmo anche durante le giornate di festa. Domenica in particolare sono state 3.438, di cui 585 prime dosi, 267 seconde dosi e 2.586 booster.

Un ultimo sguardo ai dati del Lazio, che ieri è entrato ufficialmente in zona gialla. I contagi sono stati nell'intera regione 5.614, anche qui per effetto di un numero inferiore di test eseguiti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 12,7%. I decessi sono stati però ancora 15 e il numero dei ricoveri è tornato a crescere, fino a quota 1.199 per le aree mediche e 158 per le terapie intensive. Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, il Lazio ha raggiunto il 43% degli adulti coperte da seconde dosi, mentre la fascia pediatrica è coperta al 12% con un totale di 42mila somministrazioni e la fascia 12-19 anni all'80% con 342mila dosi.

La.Pe.

